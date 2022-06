La Sareb oferirà alternatives a les 61 famílies de Sagunt a qui un jutge va donar un mes per a abandonar els seus habitatges

“Considerem que la reunió ha sigut positiva, ja que dins de la situació creada s’oferiran alternatives raonables a les famílies que ocupen els habitatges”.

Aquest és el balanç que fa el secretari autonòmic d’Habitatge, Alejandro Aguilar, després de la reunió que es va celebrar dijous amb representants de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb), en què entre altres temes van tractar el cas de les 61 famílies que viuen llogades en un residencial de Sagunt a qui un jutge ha donat un mes perquè abandonen els seus habitatges pel fet de considerar que els contractes de lloguer signats amb el propietari anterior del complex manquen de validesa.

Sobre aquest tema, fonts de la Sareb expliquen que, després d’haver abandonat ja les seues cases un total de 12 inquilins, “als 49 restants se’ls oferirà un nou contracte de lloguer, la possibilitat de comprar els immobles o un termini més ampli perquè puguen buscar una alternativa amb més calma”.

Sobre els preus de venda o dels lloguers, comenten que si bé encara no estan calculats, “hauran d’ajustar-se al preu de mercat, ja que s’ha de liquidar la hipoteca que la Sareb s’ha quedat per impagament del promotor, per la qual cosa es tracta de deute públic que cal eliminar”.

Com va informar elDiario.es, les 61 famílies estan afectades pel procés d’assignació d’immobles de promotores que incorren en impagaments a la Sareb.

Un procés que ha motivat que hagen estat pagant els seus lloguers des de principis de l’any 2021 a una empresa sense que constara a efectes legals, cosa que en la pràctica els ha impedit defensar els seus drets com a inquilins davant el jutge, motiu pel qual els obliga a deixar les seues cases.

Encara que el 29 de juny és la data límit que el Jutjat número 2 de Sagunt els ha marcat perquè abandonen els seus habitatges situats al carrer d’Antonio Blesa Martínez, des de la Sareb expliquen que no hi ha data de llançament i s’arribarà a un acord amb els residents que no puguen o no vulguen comprar o llogar amb un nou contracte perquè no calga sol·licitar-lo.

Segons recull la sentència, que no és recurrible, en el primer contracte de lloguer que van signar apareix com a arrendador Iveriplus Gestión SL, i en el segon contracte, renovat al febrer de l’any passat en la major part dels casos per un termini de set anys, apareix com a arrendador RKS Real Estate SCSP.

En fer fallida la constructora que va fer el complex, el jutge va adjudicar al maig del 2021 a la Sareb la hipoteca i la titularitat de tot l’edifici, moment en què es va iniciar un estudi de la situació dels habitatges quant als ocupants per comprovar la seua situació legal sobre aquests.

És en aquest moment que el jutjat requereix a tots els inquilins la documentació que els acredite com a tals. No obstant això, tal com reflecteix la sentència judicial, els contractes de cessió requereixen “escriptura pública, i com és veu en els documents aportats, són mers contractes privats i no públics, per la qual cosa no se’ls pot atorgar cap validesa, atés que perquè es considere perfeccionat cal l’elevació a escriptura pública”.