Save the Children alerta que 4 de cada 5 denúncies per violència sexual a menors a la Comunitat Valenciana tenen com a víctima una xiqueta

Amb motiu del Dia Internacional de la Xiqueta, Save the Children posa el focus en la violència que pateixen les xiquetes pel simple fet de ser-ho, com pot ser la mutilació genital femenina, el matrimoni infantil, la tracta o la violència masclista, tant a Espanya com a la resta del món.

Pel que fa a la Comunitat Valenciana, de totes les denúncies per violència sexual que es van interposar el 2020 per part de menors d’edat, quatre de cada cinc tenien com a víctima una xiqueta, segons les últimes dades del Ministeri de l’Interior. Pel que fa a delictes a través de la xarxa, el 65% dels casos tenen com a víctima una xiqueta.

“La violència contra les dones i contra les xiquetes encara es veu com a normal en molts contextos, l’única manera d’erradicar-la és la prevenció, l’educació i la tolerància zero. La societat no pot permetre que milions de xiquetes patisquen violència pel fet de ser-ho, ni a la Comunitat Valenciana ni a la resta del món” assegura Rodrigo Hernández, director de Save the Children a la Comunitat Valenciana.

“Per això, cal que es desplegue com més prompte millor l’estratègia d’implementació de la Llei orgànica de protecció a la infància davant de la violència, aprovada enguany mateix, ja que preveu mesures específiques per a la prevenció i la detecció de qualsevol mena de violència amb atenció especial a l’enfocament de gènere per poder posar fi a la violència que afecta la infància, especialment les xiquetes. Una estratègia que hauria d’abordar-se juntament amb l’adaptació a aquesta estratègia de la Llei d’infància i adolescència de la Comunitat Valenciana”, afirma Hernández.