Una sentència obliga l’Ajuntament d’Alacant a pagar 600.000 euros a una contractista per una “negligència greu”

La pròrroga d’una adjudicació tramitada oralment per part de l’Ajuntament d’Alacant, governat pel popular Luis Barcala, va camí de costar a les arques quasi 600.000 euros.

El 2012, durant el mandat de Sonia Castedo, també del PP, es va adjudicar a l’empresa Gestión Ambiental Urbana SL el servei de conservació i manteniment de zones verdes de la ciutat amb una duració inicial de quatre anys, a més de possibles pròrrogues. Després de superar el 2018 la segona i última pròrroga, quan ja estava finalitzat el contracte, el consistori va acordar que l’empresa continuara prestant el servei, de caràcter essencial, fins que es resolguera l’adjudicació del nou contracte.

L’Ajuntament d’Alacant, governat per Luis Barcala després de la dimissió del socialista Gabriel Echávarri, va acordar verbalment la continuïtat del servei, amb les mateixes condicions econòmiques. Es tracta d’una “imposició municipal” sense cap formalització i amb un comportament per part del consistori “completament inacceptable”, segons conclou la secció cinquena de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La sentència, que no és ferma, reconeix el dret de l’empresa adjudicatària a percebre una indemnització pels danys i perjudicis produïts per enriquiment injust de 599.852 euros. Es tracta de la suma de les pèrdues registrades per la mercantil a conseqüència de la prolongació del contracte entre el 2018 i el 2020.

L’obligació de l’Ajuntament d’Alacant era “proveir el servei del contracte adequat que substituïra l’anterior” a partir del 13 de juliol de 2018, termini màxim de vigència de l’adjudicació després de la segona pròrroga. “No sols no ho du a terme, sinó que tarda a fer-ho dos anys i mig, superant àmpliament fins i tot les pròrrogues pactades inicialment, cosa que suposa una negligència greu respecte de la qual l’empresa contractista no té cap responsabilitat”, argumenta la sentència del TSJCV.

A més, la pròrroga adoptada “verbalment” va imposar el mateix preu pactat huit anys i mig abans, “cosa que trenca qualsevol equilibri econòmic a escala simplement teòrica o conceptual”, afig la sentència.

L’empresa va recórrer contra la desestimació per silenci administratiu de la reclamació formulada pel “període de contractació irregular”. En primera instància, un jutge va donar la raó a l’Ajuntament i va rebutjar la causa de nul·litat pel fet de considerar que el servei es va prorrogar per “causa d’interés públic”. La sentència inicial es va escudar en l’informe de l’interventor municipal de l’Ajuntament d’Alacant, segons el qual els abonaments del consistori s’ajustaven al preu de mercat.

Per part seua, Gestión Ambiental Urbana SL va recórrer contra la decisió argumentant que la pròrroga “de manera verbal i unilateral” va propiciar un increment de les prestacions de 15 operaris suplementaris en relació amb la pandèmia de la Covid-19.

El TSJCV conclou que la pròrroga de dos anys i mig va ser una “imposició municipal” que mancava de “cap formalització”. Es tracta de la mateixa empresa que està immersa en una batalla jurídica per la seua exclusió del procediment de licitació de la gestió de les zones verdes d’Alacant. El Tribunal Suprem, segons el diari Información, va inadmetre els recursos presentats pel consistori governat per Luis Barcala, confirmant així l’anul·lació de l’adjudicació.