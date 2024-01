Una sentència tomba la sanció de 180.000 euros a una firma d’ITV que va fer sense acreditació 115.000 inspeccions

Una sentència ha anul·lat una sanció de 180.000 euros imposada a l’empresa Aseguramiento Técnico de Calidad SL el 2022 per una pretesa infracció greu consistent a no tindre l’acreditació atorgada per l’Entitat Nacional d’Acreditació.

La firma, segons diverses resolucions de l’anterior Conselleria d’Economia Sostenible, hauria fet més de 115.000 inspeccions de vehicles entre el 20 de maig i el 6 de setembre de 2019.

Així doncs, la Generalitat Valenciana va imposar a la firma (a què va estar vinculada com a accionista una fillastra de l’exconseller popular Rafael Blasco) una sanció per un valor global de 180.003 euros, relativa a tres preteses infraccions en les estacions de Gandia, Alzira i Xàtiva per “mantindre en funcionament instal·lacions sense haver superat favorablement les inspeccions, revisions o comprovacions establides en la normativa”.

La resolució, signada per l’exsecretària autonòmica d’Economia Sostenible, considerava un “fet provat” que la mercantil no tenia l’acreditació. No obstant això, la firma al·legava un “retard” de l’Entitat Nacional d’Acreditació (Enac). També s’escudava en el principi non bis in idem (la garantia de no ser sancionat dues vegades pel mateix motiu). I és que una altra resolució anterior, del 31 de maig de 2021, va imposar una sanció de 33.871 euros.

Aseguramiento Técnico de Calidad SL va recórrer contra la sanció de 180.000 euros al·legant que havia presentat “dins del termini legalment previst” la sol·licitud d’acreditació per a les estacions d’ITV valencianes i atribuint el retard a Enac.

La secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha estimat el recurs pel fet de concloure que “hi ha una duplicitat sancionadora per la comissió d’una única conducta” que comporta la nul·litat de les sancions imposades després. La sentència, del 29 de novembre passat i que no és ferma, anul·la les resolucions “per contrariar l’ordenament legal aplicable”.

El TSJCV sosté, fent-se ressò d’una sentència anterior similar, que la postura de l’Administració autonòmica resulta “inexplicable” per tractar-se, més que d’una sanció, d’una “astricció contractual”.