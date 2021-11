Toni Cantó dispara els seus ingressos fins a 137.000 euros pel programa ‘Mask Singer’ i un contracte per a un llibre

Toni Cantó ha signat un contracte amb l’editorial Penguin Random House i ha impartit tallers de comunicació. Així doncs, incloent-hi la retribució per la seua participació en el programa Mask Singer d’Antena 3, l’actual director de l’Oficina de l’Espanyol anota uns ingressos totals de 137.575 euros, segons la seua declaració d’activitats, béns, rendes i informació tributària del Portal de Transparència de la Comunitat de Madrid. Cantó compta al capdavant de l’oficina amb una retribució de 75.000 euros, per damunt dels 65.656 euros que cobrava com a portaveu de Ciutadans en la cambra autonòmica valenciana, segons la seua declaració anual de rendes de maig del 2019.

L’actor va protagonitzar una fugida espectacular de Ciutadans que el va catapultar a un lloc d’alt càrrec en el Govern de la Comunitat de Madrid presidit per Isabel Díaz Ayuso. L’abandó del vaixell de la formació taronja va sumir Ciutadans en una crisi interna que encara arrossega, ara amb Ruth Merino com a portaveu de la formació en les Corts Valencianes. Després de l’eixida de Cantó, fins cinc parlamentaris de Ciutadans van passar al grup de no adscrits de la cambra autonòmica.

La seua participació en el programa Mask Singer d’Antena 3, en què va quedar com a finalista, li va reportar la medalla de bronze. “Una experiència meravellosa”, va dir Cantó sobre la seua participació en el programa televisiu, de la qual no han transcendit els emoluments. La declaració de béns també revela que el director de l’Oficina de l’Espanyol ha signat un contracte per a escriure un llibre amb l’editorial Penguin Random House. A més, Cantó declara que ha impartit tallers de comunicació (Albert Rivera el va fitxar en l’Institut Cardenal Cisneros per fer classes de lideratge).

Després del seu nomenament al capdavant de l’Oficina de l’Espanyol, Cantó ha declarat uns ingressos totals superiors a 137.000 euros i uns rendiments de capital immobiliari de 10.233 euros.

L’exlíder de Ciutadans té un pis a Madrid, adquirit el 1999 i amb un valor cadastral de 201.463 euros; una casa a Eivissa, adquirida el 2005 i amb un valor cadastral de 76.311 euros, i una altra propietat a Orpesa (la Plana Alta), comprada el 2017 amb un valor cadastral de 100.970 euros. A més, també declara un àtic a València, adquirit al maig del 2021 amb un valor cadastral de 102.736. En total, Cantó disposa de propietats que sumen 481.480 euros, encara que es tracta del valor cadastral, molt per davall del valor real de mercat.

L’actor i polític valencià anota també dos comptes bancaris amb un saldo total de 3.800 euros i un vehicle adquirit al març del 2020, just a l’inici de la pandèmia de la COVID-19, per un import de 16.000 euros. En el capítol de deutes i obligacions patrimonials, Toni Cantó declara tres préstecs per un valor total de 446.000 euros, dels quals manté un saldo pendent de 136.913 euros.