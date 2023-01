El traçat de la Línia 11 de tramvia, embossat en solapar-se amb diverses línies de l’EMT de València

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va anunciar al final fi del mes de desembre passat que en el primer trimestre del 2023 eixirien a informació pública els traçats de les línies 11 i 12 de tramvia de València i la prolongació de la línia 10, i en el segon, la licitació.

En el cas de la Línia 12 i de la prolongació de la 10, els traçats són clars i acordats entre la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat i l’Ajuntament, per la qual cosa s’espera que els terminis es complisquen dins del que es preveu. En el cas de l’11, no obstant això, no acaben de posar-se d’acord les parts per l’afecció que podria suposar per a l’Empresa Municipal de Transports (EMT) quant a un possible descens de demanda, cosa que podria implicar algun retard, llevat que l’Administració autonòmica prenga una decisió unilateral, sense acord previ amb el consistori, cosa que es veu poc probable.

La nova Línia 11 eixirà de la rotonda existent en la confluència de l’avinguda del Saler i Antonio Ferrandis i continuarà cap al nord-est pel pont de l’Assut de l’Or.

L’itinerari es manté pel carrer de Menorca i, en travessar l’avinguda de les Balears, es proposaran dues alternatives quan els projectes isquen a exposició pública: la primera ofereix girar a la dreta i continuar pel carrer de Joan Verdeguer fins a arribar a l’avinguda de l’Enginyer Manuel Soto, en direcció nord fins a les proximitats de l’edifici del Rellotge, i seguir paral·lel al front marítim i connectar amb les línies 6 i 8.

La segona opció planteja un bucle tramviari que abastaria l’avinguda del Port i el carrer de Joan Verdeguer fins a enllaçar amb l’avinguda de l’Enginyer Manuel Soto, i que igual que en l’altra opció continuaria en direcció nord i en paral·lel a la façana marítima i connectaria amb les línies 6 i 8.

L’última reunió celebrada al final de desembre va acabar sense acord. Fonts de la Regidoria de Mobilitat han comentat que s’estan valorant “totes les propostes que es fan des de la Generalitat perquè l’ampliació de transport siga la més adequada per a les necessitats dels valencians i valencianes de tots els barris i districtes de la ciutat, a més de compatible i complementària de l’àmplia xarxa de l’EMT, per evitar duplicitats i per millorar veritablement l’oferta de servei de transport públic”.

I és que la Línia 11, tal com està projectada, podria restar atractiu a línies com la 4, la 19, la 30 o la 92, per posar-ne alguns exemples, que ja fan itineraris similars.

Pel que fa a la Línia 10, eixiria des de la parada de Natzaret, creuaria el pont de les Drassanes, arribaria a l’avinguda de l’Enginyer Manuel Soto, fins a la parada del Grau-La Marina i conclouria en Neptú, igual que la Línia 11.

Per part seua, per a la Línia 12, que arribarà fins a l’Hospital La Fe, s’ha presentat un traçat que ix des de l’actual Línia 10 per l’avinguda dels Germans Maristes, travessa l’avinguda d’Ausiàs March, enllaça amb el carrer de l’Illa Cabrera i continua pel carrer de Vicent Marco Miranda fins a arribar a l’avinguda de Fernando Abril Martorell, on se situa el centre hospitalari.