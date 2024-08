Transports adjudica per 120 milions l’adaptació de túnels i passos superiors per a electrificar la línia Saragossa-Terol-Sagunt

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat per 119,6 milions d’euros (IVA inclòs) les obres per a adequar els gàlibs de 19 túnels i 45 passos superiors de la línia Sagunt-Terol- Saragossa per a avançar en l’electrificació d’aquesta via convencional, eix estratègic i nexe de connexió entre el Corredor Mediterrani i l’Atlàntic, i reforçar així la seua interoperabilitat i fiabilitat, dotant-la de més capacitat i contribuint a incrementar la velocitat de la circulació

Les actuacions, articulades a través d’Adif, consistiran a adaptar les dimensions dels passos superiors i la secció dels túnels per a instal·lar els pals, la catenària i la resta de les instal·lacions d’electrificació.

En concret, es renovaran per complet 31 dels 45 passos superiors; set, actualment en desús, es desmuntaran, recuperant així l’entorn, i els últims set s’adequaran i s’actuarà sobre rebaixos de rasant, escarificació (desplaçaments) de la via i modificacions de les seues estructures. Vint-i-dos dels passos estan situats en el tram Sagunt-Terol i 23 entre Saragossa i Terol.

Quant als túnels, se n’eixamplarà la secció de 15 i s’articularan quatre falsos túnels. En els que superen els 100 metres s’instal·larà catenària rígida. Un total de 9 túnels estan situats entre Sagunt i Terol i 10 en el trajecte Terol-Saragossa.

Pla Director de la línia Saragossa-Terol-Sagunt

Els treballs adjudicats estan inclosos en el Pla Director de modernització de la línia Saragossa-Terol-Sagunt, del qual Adif ja ha mobilitzat 500 milions d’euros.

El pla d’inversió impulsarà especialment el trànsit de mercaderies i la seua competitivitat, pel fet de permetre més càrrega per eix i crear apartadors per a trens de 750 metres. L’electrificació promourà una mobilitat més sostenible amb un estalvi estimat anual de 5.000 tones de CO₂ i de 2,1 milions de litres de dièsel. Així mateix, adaptaran els paràmetres d’aquest eix als estàndards d’altes prestacions, nacionals i internacionals.

La seua ubicació fa aquesta línia estratègica per a connectar per ferrocarril el Mediterrani amb el Cantàbric i l’Atlàntic i unir les àrees portuàries de València i Bilbao i els nodes logístics de Platea (Terol), Saragossa-Plaza i Júndiz (Vitòria).

El conjunt d’actuacions previstes en aquest pla contribueix a l’assoliment de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 9 (Indústria, Innovació i Infraestructura), que té entre les seues metes el desplegament d’infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat.

Actuacions per zones

L’adaptació dels passos superiors del tram Terol-Sagunt la farà la unió temporal d’empreses (UTE) integrada per Torrescámara i Compañía de Obras y Mantenimiento de Estaciones.

Els treballs en els passos superiors del tram Saragossa-Terol seran executats per l’UTE formada per Asch Infraestructuras y Servicios i Dalawa Construcciones e Ingeniería.

Les operacions en els túnels del tram Terol-Sagunt les farà l’UTE integrada per Acciona Construcción i Grupo Bertolín; mentre que les del tram Saragossa-Terol seran executades per l’UTE formada per Contratas Vilor, Viuda de Sainz i Lurpelan Tunnelling.

Les actuacions seran cofinançades pel Mecanisme “Connectar Europa” de la Unió Europea (CEF).