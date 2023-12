El Tribunal de Comptes obri diligències pel forat del PP de Benidorm de 600.000 euros en una concessió irregular

El Tribunal de Comptes ha obert diligències preliminars pels pretesos indicis de “frau de llei” detectats per l’Agència Valenciana Antifrau en la pròrroga de la concessió de l’aparcament subterrani del Parc de l’Aigüera de Benidorm, aprovada pel ple municipal de la localitat el 31 de maig de 2021, amb els vots del PP. Antifrau calcula el perjudici a les arques en més de 600.000 euros.

L’entitat que dirigeix Joan Llinares va remetre al Tribunal de Comptes l’informe que va analitzar les preteses irregularitats en la pròrroga del contracte, arran d’una denúncia de Ciutadans, formació que va votar en contra de la decisió, igual que el PSPV-PSOE.

Així doncs, l’organisme que vetla pels cabals públics ha obert una investigació preliminar, segons la diligència d’ordenació del 15 de desembre passat a què ha tingut accés elDiario.es. El Tribunal de Comptes ordena l’obertura d’una peça de diligències preliminars, en què s’inclou l’informe d’Antifrau, i remet una còpia de les actuacions al ministeri fiscal i al representant legal de l’Ajuntament de Benidorm, governat pel popular Toni Pérez, actual president de la Diputació d’Alacant.

La diligència d’ordenació atorga un termini de cinc dies perquè presenten al·legacions per a nomenar un delegat instructor o, per contra, arxivar el procediment. L’alcalde de Benidorm ha designat el lletrat municipal perquè s’encarregue de la defensa i la representació de l’Ajuntament, segons un decret del 21 de desembre passat.

El contracte de concessió original de l’aparcament es va signar el 1990 per un període de tres dècades. No obstant això, el 2021 el ple municipal va aprovar amb els vots del PP la continuïtat de l’explotació per part de l’adjudicatària —l’empresa FCC— durant un altre exercici, malgrat haver acordat un any abans la gestió directa del servei.

Després d’analitzar la documentació, Antifrau va concloure que la decisió va suposar una alteració de les condicions inicials de la licitació. En haver prolongat la concessió més enllà del termini establit originalment, es van vulnerar els principis d’igualtat de tracte entre empreses i de lliure concurrència en el marc de la contractació pública. La pròrroga, assegurava l’Agència Valenciana Antifrau, “equivaldria a una nova adjudicació produïda de manera directa o sense concurrència”. A més, va haver-hi una “absència total i absoluta del procediment legalment establit”.

Toni Pérez ha inclòs en l’ordre del dia del pròxim ple, convocat el 28 de desembre, la proposta d’incoació d’un expedient de revisió d’ofici de l’acord que va prorrogar la concessió, tal com recomanava Antifrau en el seu informe.

L’alcalde popular va dir que la revisió d’ofici permetrà “fer els passos necessaris perquè aquesta qüestió s’aclarisca com més prompte millor i, en el cas que s’haja produït un perjudici per a l’interés general de Benidorm, iniciar totes les accions pertinents per a rescabalar aquest pretés perjudici”. “Amb aquest pas, la intenció d’aquest equip de govern és aclarir aquest assumpte amb un doble objectiu: defensar l’interés general i també defensar el nom de Benidorm”, va postil·lar.

L’alcalde acusa Antifrau de vetar les seues al·legacions

El primer edil va defensar divendres la pròrroga de la concessió al·legant que el consistori “sempre ha actuat sobre la base d’informes tècnics, sempre amb la màxima transparència i sempre en defensa de l’interés general”. Toni Pérez també va afirmar que l’Ajuntament de Benidorm va presentar al·legacions a les conclusions provisionals de l’Agència, inclosos diversos informes, encara que va sostindre que Antifrau no els va plasmar.

No obstant això, l’Agència Antifrau afirma: “Per part de l’Ajuntament de Benidorm no s’han presentat al·legacions, per la qual cosa se’l presumeix conforme amb el contingut de l’informe provisional”. Només hi va al·legar FCC, la mercantil que detenia la concessió.

El portaveu adjunt del PSPV-PSOE a Benidorm, Sergi Castillo, va criticar que es tracta del “primer gran cas de corrupció del Govern de Toni Pérez” i va demanar la seua compareixença urgent. “El més greu és que, mentre es governa prenent decisions que beneficien determinades ‘empreses amigues’, les arques municipals estan buides i ara s’ha de recórrer a retallades i a exhaurir la butxaca dels contribuents amb pujades brutals d’impostos i taxes per a poder quadrar un pressupost”, va afirmar Castillo.

Per part seua, la portaveu de l’equip de Govern municipal, la popular Lourdes Caselles va acusar l’edil socialista de “fer una lectura tramposa, desproporcionada, esbiaixada i, com sempre, interessada” de l’informe d’Antifrau.