El Tribunal de Comptes recrimina a Carlos Mazón que usurpe les seues competències per a auditar les despeses opaques del PP

La polèmica comptabilitat del grup popular en la Diputació d’Alacant –quasi mig milió d’euros sense justificar– està sota la lupa de la Fiscalia Anticorrupció i del Tribunal de Comptes. El president de la institució provincial i nou líder del PP valencià, Carlos Mazón, es va traure de la mànega una auditoria externa de la comptabilitat a pesar que l’organisme que vetla pels comptes públics ja investigava els fons opacs dels quals no queda rastre documental. Compromís, la formació que ha fiscalitzat amb més afany els 446.000 euros sense justificar, part dels quals van acabar en un compte dels populars a Múrcia, s’ha dirigit al Tribunal de Comptes per a advertir-lo de la jugada. I l’organisme ha recordat a Mazón que li ha xafat el seu terreny. “Si es tracta del seguiment d’expedient o expedients de responsabilitat comptable (...) es recorda que és imperativa la consulta amb aquesta secció [d’enjudiciament] sobre l’avocació d’aquells o no”, diu l’escrit del Tribunal de Comptes a què ha tingut accés elDiario.es.

El portaveu de Compromís en la Diputació d’Alacant, Gerard Fullana, va registrar un escrit davant la secció d’enjudiciament del Tribunal de Comptes en què advertia l’organisme de l’indici de diversos expedients de reintegrament per abast comptable per part de Mazón a pesar que, segons la formació valencianista, “manca de competències”.

L’escrit recorda l’informe de la cap dels serveis jurídics llavors de la Presidència de la Diputació, actualment en un lloc menor, que advertia que l’acció de reintegrament per abast comptable és competència “exclusiva i excloent” del Tribunal de Comptes, tal com va informar aquest diari.

A Compromís, segons apunta l’escrit, no li consta que s’haja “donat trasllat de l’expedient” a l’organisme que vetla pels comptes públics, “usurpant així funcions que no li són pròpies en contradicció amb el criteri jurídic dels tècnics de la Diputació així com el criteri de les parts, que han sol·licitat expressament l’avocació de competència en el Tribunal de Comptes”.

El portaveu de Compromís, Gerard Fullana, sol·licita que la Diputació d’Alacant remeta la “integritat de l’expedient” al Tribunal de Comptes “i s’abstinga de fer qualsevol altra actuació sobre aquest tema”. A més, també adverteix que la culminació de l’expedient, “tenint la Diputació coneixement de la falta de competència”, podria ser constitutiu d’un presumpte delicte d’exacció il·legal, “la qual cosa es posa en coneixement als efectes oportuns”, postil·la.

El president de la secció d’enjudiciament del Tribunal de Comptes, José Manuel Suárez Robledano, ha sol·licitat “com més prompte millor” a la Diputació d’Alacant l’“escrit en què s’informe si està tramitant-se (...) expedient de responsabilitat comptable” i, en cas afirmatiu, si s’ha consultat el portaveu de Compromís l’avocació sol·licitada, tal com estableix la normativa de l’organisme.

“En tot cas”, recorda el president de la secció d’enjudiciament, “si es tracta del seguiment d’expedient o expedients de responsabilitat comptable emparats per aquesta normativa, es recorda que és imperativa la consulta amb aquesta secció sobre l’avocació d’aquells o no”.

El fiscal anticorrupció Pablo Romero manté obertes unes diligències d’investigació penal sobre el pretés transvasament sense justificar a comptes del partit de fons de més de 446.000 euros. Paral·lelament, el Tribunal de Comptes també tracta d’esbrinar el destí dels fons públics, dels quals no queda rastre en forma de factures, segons ha denunciat reiteradament Compromís.