El turisme britànic eleva la incidència de la COVID-19 a Benidorm i el Govern valencià demana a l’Estat que augmente els controls

El turisme del qual viu un dels principals motors del sector com és el municipi alacantí de Benidorm s’ha convertit en un dels principals responsables de l’espectacular augment de contagis de COVID-19 amb comparació a la resta de la Comunitat Valenciana i d’Espanya.

La consellera valenciana de Sanitat, Ana Barceló, va mostrar dimarts “la preocupació” del seu departament per l’alta incidència acumulada que registra la localitat, que se situa en risc extrem amb 286 casos per 100.000 habitants (49 casos en l’autonomia i 46 en el conjunt d’Espanya), i per això, ha anunciat que faran “un seguiment per a adoptar mesures si fora necessari per a controlar la situació que presenta la ciutat”.

Barceló ha concretat que el 53% dels contagis es registren entre el grup d’estrangers i de fet la corba a l’alça en la incidència va començar a pujar a partir del 5 octubre, coincidint amb l’arribada de turistes. Del total de turistes positius, un 50% són britànics i la resta d’altres nacionalitats.

A més, ha puntualitzat que per a la valoració del risc no sols s’utilitza l’indicador de la incidència acumulada de contagiats, sinó també en el d’ocupació hospitalària, que és d’un 1,48% i la tendència és a la baixa.

Barceló ha advertit també que la incidència acumulada es calcula sobre la població censada, no la real, de manera que la dada real pot ser menys alarmant, “però ni tan sols l’ajuntament sap quina és la població flotant en un moment determinat, de manera que no podem usar aquesta dada a favor nostre; si hi ha un contagi cal comptabilitzar-lo”.

La secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro, ha confirmat a elDiario.es que ha sol·licitat en la comissió estatal de Salut Pública de dimarts que s’incrementen les exigències de garanties als turistes anglesos a l’hora d’accedir a territori espanyol davant la mala situació epidemiològica del país.

De fet, el Regne Unit és un dels països amb un nombre més alt nombre d’infeccions a tot el món i de morts per coronavirus. La incidència acumulada per cada 100.00 habitants en els últims 14 dies era de 925 casos dimarts. Fins dijous passat 21 d’octubre, havia registrat més de 52.000 nous casos de coronavirus i 115 morts.

El dimarts 19 d’octubre, va anotar la xifra diària més alta de decessos des de març, 223. Les hospitalitzacions van en augment, amb una cinquena part dels llits d’UCI ocupats per pacients amb COVID-19. Els últims registres indicaven que uns 200.000 alumnes s’havien absentat de l’escola per contagis.

Al Regne Unit li va molt pitjor que als seus veïns europeus. La seua taxa de morts per milió d’habitants quasi triplica la de França, Alemanya i Itàlia. La incidència és unes 20 vegades més alta que la d’Espanya.