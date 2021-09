La ultradreta extraparlamentària trau pit davant Abascal per la marxa neonazi a Chueca: “Vosté sí que fa pudor de claveguera oportunista”

L’extrema dreta a la dreta de Vox ha tret pit davant Santiago Abascal a compte de les seues polèmiques declaracions en què atribuïa la marxa homòfoba de tint neonazi a “claveguera socialista”. “No hi tinc cap dubte”, afegia el líder de Vox. La marxa, investigada per la Fiscalia per un presumpte delicte d’odi, va recórrer l’emblemàtic barri madrileny al crit de lemes homòfobs davant l’estupefacció i la indignació del veïnat.

La resposta d’Abascal ha indignat l’extrema dreta extraparlamentària que va convocar la marxa. Així doncs, José Luis Roberto, líder d’España 2000, un grupuscle amb base a València, ha replicat al líder de Vox. “Vosté sí que fa pudor de claveguera oportunista”, etziba Roberto a Abascal, a qui acusa de copiar els lemes del seu partit.

“Vosté no va estar a Chueca, vosté és simplement una mala fotocòpia, però com a polític professional no dubta a aprofitar tot el que creu que l’afavoreix”, assegura el líder ultra en referència a Abascal. Roberto aprofita per a justificar els crits homòfobs durant la marxa, convocada per la plataforma Madrid Segura. El lema “fora marietes dels nostres barris” va ser, segons el líder ultra, “la contestació lògica” als crits antifeixistes dels veïns del barri.

“Va ser la resposta espontània a l’esperpèntica presència en un balcó d’un segon pis de dos marietes ossos (modalitat de majors, peluts, grossos, amb barbes fins als mugrons) que, l’un en calçotets i l’altre colpejant una paella, no paraven d’insultar-nos”, escriu el president d’España 2000, que mostra la seua “decepció” amb el líder de Vox.

José Luis Roberto, empresari i veterà líder de l’extrema dreta valencià, va fer un discurs al final de la marxa en el “quilòmetre zero” de la pàtria (la Puerta del Sol). “Amb el nou ordre mundial, amb l’agenda 2020, amb l’agenda 2030, ni tindreu futur ni tindreu llibertat”, va assegurar en un discurs amb referències a multitud de conspiracions que va tancar amb el crit d’“Arriba España” de rigor.