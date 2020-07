Unides Podem redobla la pressió sobre el PSOE i exigeix en el Congrés una altra avaluació ambiental per a la polèmica ampliació del port de València

La polèmica sobre l’ampliació del port de València ha arribat al Congrés dels Diputats i ho ha fet de la mà d’Unides Podem, soci de Govern del PSOE.

El grup confederal, a través d’una iniciativa parlamentària, reclama una altra declaració d’impacte ambiental (DIA) per al projecte d’ampliació del port de València, ja que “el primer estudi es va fer el 2007, i el nou projecte d’ampliació implica canvis substancials que no han de passar-se per alt, en cap cas”.

De moment, Compromís havia sigut el partit que més clarament s’havia posicionat a Madrid a favor de la tramitació d’una altra DIA. De fet, el diputat de la coalició valencianista, Joan Baldoví, va advertir fa poc que els acords europeus de reconstrucció impliquen l’avaluació ambiental de l’ampliació del port de València.

Ara, el partit del vicepresident del Govern, Pablo Iglesias, s’ha sumat a la petició d’aquesta nova DIA per a un projecte que pretén duplicar la capacitat de les instal·lacions portuàries actuals, fet que redobla la pressió sobre el PSOE, partit que gestiona el Ministeri de Transports amb el socialista valencià José Luis Ábalos, del qual depén Ports de l’Estat, entitat que haurà de decidir si el projecte requereix una altra DIA o no.

En la iniciativa esmentada, signada pels diputats Juantxo López de Uralde, Txema Guijarro i Rosa Medel, el Grup Confederal recorda que “amb l’argument d’adaptar el projecte a les noves dimensions dels vaixells portacontenidors (molt superiors a les previstes en el projecte inicial), el Port promou un Avantprojecte de moll de contenidors que modifica substancialment la configuració anterior, tant en la disposició dels molls com en el dragatge, incloent-hi una prolongació de 500 metres del dic de tancament. No obstant això, no es va exigir un nou estudi d’impacte d’ambiental, perquè es va donar per vàlid el que es va fer el 2006”.

Així mateix, els diputats detallen que el promotor del projecte va ser l’Autoritat Portuària de València (APV) i l’òrgan substantiu (el competent per a avaluar l’impacte ambiental del projecte), Ports de l’Estat, dependent del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Per al diputat verd i president de la Comissió de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Juantxo López de Uralde, “han passat 14 anys des que es va fer una avaluació ambiental per a un projecte que, a més, és substancialment diferent. No pot pretendre’s tampoc que, en una situació d’emergència climàtica, que és molt més greu que el 2006, servisquen els criteris que s’avaluaren llavors”.

I ha afegit que “el nou projecte ha de passar una altra avaluació d’impacte ambiental que revise la seua idoneïtat per a les circumstàncies actuals, tenint en compte la greu crisi climàtica i ecològica que vivim a hores d’ara”.

Actualment, Ports de l’Estat està a l’espera que l’APV li facilite l’avantprojecte definitiu, en què s’elimina la prolongació del dic i el dragatge del canal d’accés. No obstant això, hi ha molts altres canvis que la DIA del 2007 no preveu, com el trasllat de la terminal de creuers, el canvi d’ubicació dels molls o la previsió d’un nou accés nord al port.