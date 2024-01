València assumeix la pèrdua de control de la Marina i torna al Port la base de l’equip Alinghi

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València va aprovar divendres la declaració d’interés general de l’edifici de l’Alinghi per a finalitats d’emprenedoria i formació amb l’objectiu d’atendre tota inversió que vulga fer-se a la Marina per a afermar aquest lloc de la ciutat com a pol d’innovació i emprenedoria.

El 18 de gener passat, Marina d’Empreses va sol·licitar l’inici del procediment per a la licitació i adjudicació d’un dret de superfície sobre l’edifici de l’antiga base de l’equip Alinghi de l’America’s Cup, contigu a les antigues bases actualment ocupades per Llançadora i EDEM, amb la finalitat d’ampliar el projecte d’emprenedoria i formació que s’hi du a terme i que s’inicien per part de l’Ajuntament de València les gestions oportunes per a possibilitar la tramitació d’aquesta adjudicació.

Vista aquesta sol·licitud, l’Ajuntament ha activat tots els ressorts jurídics per no perdre aquesta inversió. En primer lloc, s’ha aprovat la declaració d’interés general i s’ha decidit tornar a l’Autoritat Portuària de València (APV) l’immoble de manera temporal i amb l’única finalitat de tramitar aquesta sol·licitud.

Aquesta decisió és motivada per l’informe de l’Advocacia de l’Estat sol·licitat per l’APV l’octubre de l’any passat segons el qual, una vegada assumit per l’Estat el deute de 350 milions d’euros que pesava sobre l’ens gestor de la Marina de València, l’Ajuntament només pot dedicar els espais i els edificis cedits en el seu moment pel Port a activitats d’ús públic o interés social, per la qual cosa no hi són possibles els usos que generen alguna mena de lucre.

Malgrat que els serveis jurídics municipals contradiuen aquesta interpretació, l’actual equip de Govern del PP i Vox ha apostat per plegar-se al criteri de l’APV i per aquest motiu li torna l’edifici perquè siga el Port mateix el que tramite la licitació. Encara que l’executiu municipal que encapçala l’alcaldessa, María José Catalá, assegura que es tracta d’una cessió temporal, la realitat és que, en assumir aquest escenari, perd el control de tota mena d’activitat que genere negoci en l’àmbit de la Marina de València, llevat que siguen obertes al públic i gratuïtes, ja que obligatòriament haurà de tindre el vistiplau de l’APV.

Fonts de Marina d’Empreses consultades per elDiario.es, per part seua, afirmen que aquesta possible ampliació, si s’adjudica la concessió de la base de l’Alinghi, és independent de l’edifici que construirà al costat de les Drassanes, que continua avant com estava previst. L’entitat es va interessar en primera instància per ampliar-se en el Magatzem 4, però vistos els problemes burocràtics i el conflicte desfermat entre el Port i l’Ajuntament, va optar per traslladar-se a una zona pròxima. Ara s’obri l’opció de créixer també en l’antiga base de l’equip suís.

Quant a les condicions de cessió de l’immoble a l’APV, fonts municipals asseguren que el retorn tindrà caràcter temporal, estrictament vinculat a la duració del dret de superfície o del negoci jurídic que es constituïsca per l’APV sobre l’immoble. De manera que, una vegada extingit aquest, l’immoble tornarà a ser propietat de l’Ajuntament de València i s’integrarà en el seu patrimoni, amb naturalesa patrimonial, incloent-hi per accessió el construït sobre aquest, tant les edificacions, construccions i instal·lacions preexistents a la reversió, com les executades amb posterioritat, de manera gratuïta i sense obligació d’indemnitzar o pagar cap compensació a l’entitat superficiària o a l’APV. No obstant això, com s’ha indicat anteriorment, qualsevol futura activitat que implique ànim de lucre haurà de tornar a passar pel consell del Port.

A més, si escau, es posa com a condició que es destine la quantia dels ingressos que perceba l’APV a conseqüència de l’atorgament del dret de superfície sol·licitat o de qualsevol altra fórmula d’aprofitament del bé, a finançar actuacions d’integració de port-ciutat o de manteniment o inversions destinades a la reconstrucció, rehabilitació o conservació dels béns immobles que conformen la Marina de València, encara que la seua titularitat siga municipal.

D’aquesta manera, segons l’equip de Govern municipal, València no perd una oportunitat perquè la Marina continue creixent i afermant-se com a pol d’innovació i emprenedories i es garanteix que el Port invertisca en la millora de la ciutat.