El València CF i la Generalitat avancen per desbloquejar el nou estadi: “Almenys han vingut amb un projecte, ara falta veure si és viable”

Han passat quasi deu mesos des que el president del València CF, Anil Murthy, es va reunir amb el cap del Consell, Ximo Puig, per última vegada. Aquella vegada, el mandatari valencianista no va convéncer el president de la Generalitat, pel fet de presentar-se al Palau amb les mans buides. Dimarts, Puig ha tornat a rebre Murthy i, aquesta vegada les sensacions han sigut més positives: “La reunió ha sigut diferent de l’anterior, almenys aquesta vegada han vingut amb un projecte”, apuntaven fonts de Presidència a elDiario.es, que afegien que es tractava d’una trobada que, malgrat l’experiència del mes de març passat, “s’havia de produir, perquè es tracta d’una institució de la importància social del València Club de Futbol a qui la Generalitat ha d’atendre sempre”.

Ara, falta que l’entitat de Mestalla detalle el projecte que té per al nou estadi, concretant inversió i terminis. Per fer-ho, dijous que ve, 30 de desembre, està prevista una nova reunió entre el club i les conselleries d’Economia i Política Territorial, els departaments implicats en la construcció del nou estadi, per veure la viabilitat del projecte: “Encara queda molta faena i comprovar si la que plantegen és la solució”.

Després de la trobada, que ha sigut qualificat com a “positiva” per totes dues parts, Murthy s’ha mostrat “optimista”, i confia a començar les obres al setembre: “És un projecte que anirà avant”. El representant de Meriton en l’entitat de Mestalla considera “important” per al club i per a la ciutat desenvolupar un projecte que està “dotze anys parat”. “No és només el camp, és tota la inversió, milions i milions d’euros que entraran a la ciutat amb el camp, amb la construcció del projecte en l’actual Mestalla. Parlem de més de 400 i 500 milions d’euros, una cosa important per a tots”. Murthy ha assegurat que tots estan “d’acord, en el mateix bàndol”.

Sobre l’ATE, espera “treballar en equip”. “Sabem que l’ATE és important globalment per a aquest projecte per a vendre l’actual Mestalla, soc optimista que anirem amb tots els ingredients per al projecte”, ha assenyalat.

El València CF, tal com va anunciar fa unes setmanes Anil Murthy, té previst destinar uns 80 milions d’euros provinents de l’acord de La Liga amb el fons d’inversió CVC per a la finalització del nou Mestalla. El president valencianista va explicar als accionistes que les obres començarien al setembre del pròxim any.