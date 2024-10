València clama pel dret a l'habitatge i contra la turistificació

Milers de persones han eixit al carrer aquest dissabte a València per reivindicar el dret a la vivenda. La protesta de la capital valenciana uneix la defensa del territori i clama contra la turistificació, elements lligats al dret a l'habitatge digne. A darrera hora de la vesprada un grup de persones han iniciat una acampada.

Els col·lectius de barri, associacions de veïns i els sindicats han estat el principal agent mobilitzador d'una de les protestes més massives que es recorden a la ciutat en anys. Sota el lema “València no està a la venda”, els veïns exigeixen poder viure en una ciutat que ha fet del lloguer un luxe.

La protesta exigeix, en essència, “que els habitatges siguen per als veïns”. Ni més obra nova, ni apartaments turístics, sinó posar els immobles al servei dels ciutadans. “Exigim declarar València ciutat tensionada de lloguer i turisme, prohibir els lloguers turístics, protegir l'horta i frenar els desnonaments”, explica el col·lectiu conegut com La Mataobras.

A crits de “València s'ofega”, la marxa ha clamat contra les mesures urbanístiques del PP valencià i, alhora, manifestants reclamaven la dimissió de la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.

Els manifestants han recorregut el centre històric de la ciutat, especialment saturat, i les zones més turistificades, per expressar directament als turistes el rebuig.

La manifestació, que s'ha iniciat a les Torres de Serrans i ha finalitzat a la plaça de l'Ajuntament, ha estat marcada per càntics com 'Foc, foc, foc a l'especulació' -'Foc, foc, foc, a l'especulació'- 'Ser propietari no és una professió', 'Tourist go home' o 'Un turista més, una veïna menys' .