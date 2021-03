València embarga 8,4 milions d’euros en multes a ciutadans amb comptes domiciliats fora de la capital

Els veïns i veïnes que tinguen els comptes bancaris domiciliats fora del terme municipal de València ja no es deslliuren de pagar les multes si cometen una infracció en la capital.

Amb data 9 de juny de 2017, i segons acord de Junta de Govern Local de data 12 de maig de 2017 i del Consell de data 19 de maig de 2017, es va signar el conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària Valenciana i l’Ajuntament de València en matèria d’embargaments per sancions de multes de trànsit i ORA a fer fora del terme municipal de València.

En virtut d’aquest acord, el Consistori ha recaptat des de llavors un total de 8,4 milions d’euros, la majoria per la via de l’embargament, llevat que el denunciat abone la sanció per iniciativa pròpia abans que s’execute.

En concret, segons han informat fonts de la Regidoria d’Hisenda, l’any 2017 es van cobrar 522.396 euros, el 2018 es van recaptar 4,1 milions d’euros, l’any 2019 es van embargar 2,3 milions i l’any passat van ser 1,5 milions.

El conveni entre l’Ajuntament i l’ATV es va prorrogar al juny de l’any passat durant any i suposa un cost de 450.000 euros a l’any per a les arques municipals, una quantitat amb què es cobreix la despesa del servei i que queda més que coberta amb les quantitats que es recapten cada any.

Fins que es va signar el conveni, no es podien cobrar, ni es podia executar l’embargament del compte bancari si la persona multada el tenia domiciliat fora de terme municipal, una situació que suposava un greuge comparatiu amb els ciutadans i ciutadanes de la capital.