València guanya 30.000 metres quadrats d’espai per als vianants en les places de la Reina i del Mercat, l’equivalent a quatre camps de futbol

El centre històric de València ha passat d’estar dominat pel vehicle privat a ser un dels espais per a vianants més grans de la ciutat gràcies a la remodelació de les places de la Reina, de Bruges i del Mercat, ja en la recta final. Hi seguiran les de l’Ajuntament i la de Sant Agustí, que completaran el procés de conversió en zona de vianants de Ciutat Vella.

Només amb les obres de reurbanització de la plaça de la Reina es recuperaran 10.000 metres quadrats de zones per a vianants, mentre que en l’àmbit de les places de Bruges i del Mercat són 20.000 metres quadrats els que es guanyen per al vianant. En total, entre tots dos espais, són 30.000 metres quadrats, és a dir, l’equivalent a quatre camps de futbol.

Les faenes en la plaça de la Reina conclouran al final de juliol, segons les previsions que va confirmar dijous l’alcalde de València, Joan Ribó, en comprovar l’evolució del procés de remodelació d’aquest espai, “que s’ha recuperat per a la ciutadania”.

“La nova plaça realçarà l’entorn monumental protegit, amb una visió completa de la catedral i el Micalet, i respondrà a les inquietuds del veïnat amb més de 900 places per a asseure’s i 115 arbres nous”. Entre altres novetats, Joan Ribó ha destacat “l’ombratge, que es retirarà quan no calga, la instal·lació de nebulitzadors d’aigua i els nous serveis de l’aparcament rehabilitat, amb 300 places i punts de recàrrega elèctrica”.

L’alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat del regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, va visitar aquesta plaça del barri de la Seu i va donar compte de l’evolució de les obres que, finançades amb fons europeus, permetran la plantejada “reconquesta d’aquest espai per a les persones i l’avanç de la ciutat cap a una València més sostenible i saludable”.

“L’obra està molt avançada, van complint-se els terminis en què estava plantejat l’acabament i, en principi, està previst que s’acabe al final del mes de juliol”, ha assegurat, i ha destacat, per exemple, “la nova visió de la catedral i del Micalet”. “Crec que és una visió en què s’ha estat treballant i realça aquesta plaça tan emblemàtica”.

Joan Ribó també va ressaltar la qualitat dels materials i va indicar que el 80% de la superfície ja està pavimentada amb pedres de 10 centímetres de gruix, que evitaran les relliscades. “En general –ha continuat– l’obra s’ha fet pensant en les persones i, de fet, s’han inclòs les propostes de la ciutadania en el procés participatiu que es va fer”. “En aquest procés se’ns va dir que era molt important l’existència de llocs per a asseure’s i ara hi haurà 900 places per a asseure’s en aquesta plaça, que és una quantitat important”, va afegir.

En aquest sentit, l’alcalde també va destacar l’ombratge que es posarà, “que serà peculiar, perquè només estarà quan calga, per exemple ara que tenim molt de sol. Quan no faça falta, es retiraran els tendals i els mastelers de manera que la visió de la plaça serà encara més àmplia”.

Per part seua, el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, va manifestar que aquesta obra, que estarà acabada en poc més de dos mesos, “és fruit de l’aposta del govern municipal de recuperar espai de qualitat per a les persones”.

“Hem retornat la plaça de la Reina a la ciutat de València. Serà un lloc on els xiquets vindran a jugar, on les persones s’asseuran i gaudiran de l’entorn, on tindrem l’ombratge que es necessita en aquests moments de canvi climàtic”. “A més –va afegir– hem tingut un repte que ha sigut compaginar una estructura del pàrquing amb la plantació d’arbres, però hem incrementat els arbres en més del 70%. En teníem 55 i ara tindrem 115 arbres nous amb unes instal·lacions adaptades i de gran qualitat”.

Giuseppe Grezzi també va reiterar que en la nova plaça de la Reina “la gent podrà gaudir el gran patrimoni que tenim. Així doncs, el Micalet, que és un dels símbols de la ciutat, es podrà admirar des de qualsevol punt de la plaça”.

A més, la ciutadania també trobarà en aquesta plaça la senyalització de la traça de l’antiga muralla romana i recuperarà la perspectiva visual de la porta barroca de la seu i recuperarà símbols del passat, com les vies del tramvia del segle XX.

Durant aquesta visita d’obres l’alcalde i el regidor han compartit amb els responsables tècnics del projecte l’estat actual de les faenes de la cèntrica plaça en què conflueixen carrers cèntrics de la ciutat, com el de la Pau, el de Sant Vicent i el de Santa Caterina.

Concretament, d’aquestes connexions, queden 850 metres quadrats pendents de pavimentar, que estaran completades al final de juny. Quant a intervenció en la mateixa plaça, l’alcalde va destacar que el 80% de la superfície ja està pavimentada, i que la plantació d’elements verds i de mobiliari urbà s’iniciarà dilluns que ve i s’acabarà el 30 de juny. Pel que fa a les actuacions finalitzades, ha ressaltat la rehabilitació completa de l’aparcament, de vora 9.000 metres quadrats, completada a falta la instal·lació de cartelleria i senyalització i altres muntatges o faenes de pintura.

Ribó i Grezzi van recordar que, al principi, es va parlar d’un termini d’execució d’un any que va haver d’incrementar-se per la trobada de restes arqueològiques.

Quant a les terrasses, van afirmar que tenen les dades de les autoritzacions dels diferents locals i que ja està delimitat l’espai que podran usar, sense poder agafar més espai del que tenien abans de les obres.

Les places del Mercat i de Bruges, acabades al juny

Quant a les places del Mercat i de Bruges, la remodelació de les quals depén de la Regidoria de Desenvolupament Urbà que dirigeix la vicealcaldessa Sandra Gómez, està previst que les obres acaben el mes de juny.

En aquests moments les faenes se centren en la pavimentació en la cruïlla del carrer de Sant Vicent amb la plaça de l’Ajuntament i l’avinguda de Maria Cristina, la instal·lació de les plaques fotovoltaiques en les pèrgoles de la plaça de Bruges que emmagatzemaran energia que utilitzarà l’aparcament subterrani i el muntatge de la graderia situada davant de l’església de Sant Joan del Mercat.

L’espai té una zona de jocs infantils, que ha sigut instal·lada recentment en la plaça de la Taula de Canvis, “perquè els xiquets i les xiquetes tinguen també el seu espai en aquest nou entorn recuperat per a la ciutadania”, tal com va afirmar a principis de maig la vicealcaldessa Sandra Gómez, que va destacar a més que els elements triats estan fabricats amb fusta i compten amb paviment de cautxú de seguretat.

Gómez, també va comentar que està previst que es planten diversos arbres que proporcionaran zones d’ombra i estada per a les persones que s’acosten a aquesta zona. “Amb la reurbanització d’aquest espai, aquest entorn es converteix en una zona molt més segura per a les persones, més amable, sostenible i habitable també per als més menuts”, va destacar.

La vicealcaldessa va comentar que també es pot accedir ja a la graderia de les Covetes, on s’ha habilitat un clos, amb la qual cosa tota la zona ha quedat diàfana.

D’aquesta manera, va destacar, “s’ha obert a ús públic la nova zona de graderia totalment accessible de les Covetes de Sant Joan, que permet baixar per una rampa a totes les persones que vulguen redescobrir la façana de les Covetes i de l’església de Sant Joan del Mercat, que ha romàs oculta durant dècades”. “S’ha creat un espai obert i unificat que, a través de la graderia, recupera la cota original d’accés a les Covetes per dotar-les de més valor”, va subratllar.