València inicia l’Operació Fred per donar resposta a 850 sensellar i habilita dos centres que admeten mascotes

La impossibilitat d’accedir a determinats albergs amb animals de companyia no serà un problema per a les persones sense llar que opten per refugiar-se del fred en un centre social sense separar-se’n.

L’Ajuntament de València, amb la col·laboració de tres entitats socials, ha posat en marxa l’Operació Fred per donar resposta a les necessitats d’allotjament nocturn i facilitar roba d’abric als 858 sensellar que pernocten al carrer.

Aquest dispositiu, que va començar dimecres 1 de desembre davant el previsible descens de temperatures que pot posar en risc la salut d’aquestes persones, es prolongarà fins a febrer del 2022, a pesar que es pot activar en qualsevol moment per motius climatològics o circumstàncies d’emergència social. Inicialment s’habiliten un total de 648 places en albergs i altres recursos, ampliables si calguera en funció de la demanda.

Ho ha anunciat la regidora de Serveis Socials, Isabel Lozano, durant la seua visita al Centre d’Atenció a Emergències Socials (CAUS), situat al carrer de Santa Cruz de Tenerife, al barri de Tres Forques. Aquest recurs d’emergència de baixa exigència renovat fa poc, “flexible fins al punt d’admetre mascotes”, compta amb 17 places i obrirà 120 dies l’any, segons el conveni signat amb la Creu Roja, amb un pressupost municipal de 101.000 euros, davant de la subvenció de 16.000 euros de l’any passat. També admet mascotes el centre de baixa exigència del Carme ‘Sueña’, amb 10 places gestionat amb la Fundació Salut i Comunitat.

La regidora Isabel Lozano ha visitat el centre i ha comprovat que tot està “en bones condicions per a rebre les persones que vulguen fer-ne ús”. El personal voluntari de la Creu Roja s’ha encarregat de reubicar el mobiliari perquè es puguen mantindre distàncies de seguretat, i han organitzat lots i menjar perquè a ningú li falte res.

Enguany el nou conveni entre l’Ajuntament i la Creu Roja, permetrà que aquest centre puga obrir les portes 120 dies l’any, quan les inclemències de l’oratge o circumstàncies extraordinàries posen en risc la salut dels sensellar. La regidora Isabel Lozano ha volgut posar en valor la importància d’aquesta mena de serveis durant l’època de fred: “Dins d’aquest marc a la ciutat tenim 648 places, i si n’hi haguera més demanda habilitaríem altres espais; aquest servei és fonamental per a les persones que necessiten un lloc on dormir i refugiar-se quan fa fred, a més se’ls ofereix menjar, se’ls llava la roba i poden dutxar-se o romandre ací el temps que vulguen”.

El centre de baixa exigència que obri hui les portes dona també l’oportunitat als equips de benestar social i les entitats de mantindre la relació amb algunes d’aquestes persones i poder ajudar-les més enllà del moment d’urgència. “Aquestes atencions ens donen una oportunitat per a entaular una connexió més estreta amb aquestes persones que viuen als carrers i derivar-los a processos d’inserció i formació per aconseguir la seua inclusió social”, ha explicat la regidora, que també ha manifestat que “tot això està inclòs dins del marc del nou conveni que ofereix més serveis i millors als usuaris i inclou, per exemple, 50 desplaçaments fora de la ciutat i l’habilitació d’altres espais i l’ocupació de poliesportius o altres espais municipals si hi haguera una emergència”.

En l’anomenada “Operació fred” intervenen la Secció Municipal d’Atenció Social a l’Exclusió, el Centre d’Atenció a Persones Sense Sostre, la Unitat X4 de Policia Local, adscrita al CAST, el Centre de Suport a la Immigració, el Servei d’Urgències Socials i la resta d’Unitats de la Policia Local, amb la col·laboració de Creu Roja, la Fundació Salut i Comunitat, i Càritas Diocesana de València.

“Entre totes i tots es fa una tasca fonamental perquè ningú passe fred durant l’hivern a la ciutat de València i aquest nou conveni reforça les eines d’intervenció de l’Ajuntament per a respondre a les necessitats de les persones sense llar a la nostra ciutat, tant en situacions puntuals per fred o calor, com per emergències socials o climàtiques, així com la capacitat per a iniciar processos més intensos de canvi i inserció social que puguen acabar en una vida autònoma fora de la situació de carrer”, ha manifestat la regidora.