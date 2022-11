València inicia la remodelació integral de la plaça del Baró de Cortés, al costat del Mercat de Russafa

Dimecres 2 de novembre està previst que s’inicien les faenes de reurbanització de la plaça del Baró de Cortés i els carrers laterals, al barri de Russafa. Aquesta remodelació naix amb la pretensió de recuperar el valor paisatgístic d’un entorn situat al costat de l’església de Sant Valeri i Sant Vicent Màrtir, considerada Bé de Rellevància Local, i que s’ha vist afectat, fins ara, per les condicions en què estava l’espai.

L’objectiu de la intervenció, apunta el regidor responsable, Giuseppe Grezzi, és “dignificar i recuperar per al veïnat un gran espai central diàfan que puga acollir activitats festives, socials i culturals, i que visibilitze l’entrada al Mercat de Russafa també des de la plaça”. Tot això, afig, “amb un projecte que també hem presentat en el marc de l’Estratègia del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation”.

Per aquest motiu, i com a resultat d’un procés de diàleg i participació obert amb el veïnat del barri (en què van intervindre des de les entitats veïnals a les associacions falleres o la mateixa parròquia de Sant Valeri), s’ha plantejat la repavimentació de la plaça amb la utilització de rajola de formigó prefabricat, antilliscant i resistent, alternant tres tonalitats de grisos.

També se substituirà i s’ampliarà la zona de jocs existent reforçant-la amb la inclusió de jocs de superfície, renovant i augmentant la dotació de bancs, creant una nova zona de descans i reunió a la cantonada sud-oest de la plaça, a través de la qual s’evitarà l’accés de vehicles a la plaça.

A més, es preveu ampliar i confinar millor la zona de contenidors de residus, a més d’augmentar-ne la periodicitat de recollida. Complementàriament, també es preveu col·locar aparcabicis i jardineres grans, així com substituir els fanals existents per noves lluminàries eficients de tecnologia led.

Zona d’estacionament per als vehicles autoritzats del Mercat

Resultat del procés participatiu amb el veïnat i els comerciants del mercat, també s’ha procedit a ampliar la zona d’estacionament per als vehicles autoritzats del Mercat de Russafa en el lateral est de l’establiment i part del carrer del Consolat de Mar.

Una zona d’estacionament que passa a ser exclusiva per als vehicles autoritzats del Mercat en horari de 07.00 a 16.00, i que quedarà en zona blava, i per tant compartida, la resta del temps. D’aquesta manera s’atenen les necessitats de càrrega i descàrrega alhora que s’allibera l’espai destinat als vianants i a dignificar l’entorn del cor del barri.