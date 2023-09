València obrirà al veïnat els patis dels seus tres col·legis municipals els dissabtes al matí

Les instal·lacions esportives dels tres col·legis municipals de València donaran servei al veïnat com a zones d’esplai els dissabtes al matí. L’alcaldessa de València, María José Catalá, del PP, ho va anunciar dimarts durant la visita que va fer al col·legi municipal de Benimaclet en l’inici de curs escolar, en què va avançar algunes línies d’actuació que el nou govern municipal implantarà.

“Governem poc més de dos mesos i ja hem pogut començar a posar en marxa mesures interessants, com la creació de nous entorns escolars segurs perquè els xiquets accedisquen millor al col·legi, la posada en marxa de dues rutes escolars i més presència policial en els barris. Però anirem a més”, va afirmar.

En aquest sentit, l’alcaldessa va anunciar que ja es treballa per a implantar accions dirigides a millorar la conciliació familiar i, per a fer-ho, es posaran en marxa escoles de Pasqua i d’estiu gratuïtes per als alumnes dels tres col·legis municipals. “Hi ha molt de camí a recórrer perquè la conciliació familiar siga una realitat i l’Ajuntament farà passos decidits per a ajudar les famílies”.

Així mateix, també va avançar que l’Ajuntament de València obrirà els col·legis municipals els dissabtes al matí per a activitats esportives familiars. L’obertura de les instal·lacions esportives dels centres educatius en horari extraescolar perquè els veïns del barri puguen practicar esport “és una reivindicació històrica”, tal com va recordar l’alcaldessa i, per això, “la Regidoria d’Esports, la Fundació Esportiva Municipal i la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de València estan tot l’estiu treballant per posar en marxa aquesta iniciativa”.

Aquesta iniciativa oferirà una àmplia varietat d’activitats organitzades per un grup de tècnics els dissabtes al matí de 9.00 a 12.00 perquè els xiquets i els adults puguen gaudir i es fomente la participació de tota la família, sempre que hi haja una demanda mínima.

La iniciativa es posarà en marxa des d’octubre en els tres col·legis municipals: CEIP municipal Santiago Grisolía, CEIP municipal Fernando de los Ríos i el col·legi públic municipal de Benimaclet, que escolaritzen aproximadament un miler de xiquetes i xiquets de la ciutat.

“Volem potenciar les activitats extraescolars i alhora fomentar l’esport i la salut entre els veïns de la ciutat. Per això, durem a terme aquesta iniciativa, ja que els col·legis municipals són el punt de trobada perfecte perquè xiquets i famílies puguen practicar esport i passar els dissabtes al matí junts”, va afirmar.

Ajudes escolars unificades

Catalá va anunciar també la “convocatòria conjunta de totes les ajudes municipals escolars i, sobretot, les resoldrem molt abans amb una tramitació molt més àgil per intentar que no es passe de curs sense haver cobrat l’ajuda del curs anterior, que és el que ha passat fins hui”. En aquest sentit, segons l’alcaldessa, “farem una convocatòria conjunta amb una resolució abans que acabe l’any d’aquest mateix curs i també el pagament, perquè, així, no acabe el curs sense haver rebut aquesta ajuda donada per l’Ajuntament”. Per a Catalá, “es tracta d’una aposta molt clara per l’educació a la ciutat, per la infància, una aposta per una ciutat que vol ser pionera en serveis als xiquets més menuts i, sobretot, una aposta clara per les escoles municipals”.

L’alcaldessa va assegurar que en el CEIP Benimaclet “estan fent-se diverses inversions i així, per exemple, hem fet un reforç perquè tinguen un wifi molt més potent i ajudar la digitalització de tot el centre, i també està instal·lant-se al pati una pèrgola amb plaques fotovoltaiques”. La pèrgola té unes dimensions de 30,75 x 6,09 metres i està formada per 108 vidres solars fotovoltaics que cobriran el 49% del total de la demanda d’energia de l’edifici. L’energia que no tinga un consum instantani s’abocarà a la xarxa de distribució d’energia elèctrica per a la compensació automàtica d’excedents. A més, la pèrgola permetrà dotar d’ombra la zona de bancs situada al costat de les pistes esportives.