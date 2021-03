El Consell Escolar de València manté com no lectius els dies de Falles, malgrat les recomanacions sanitàries

Els escolars de València no hauran d'anar a classe finalment els dies de Falles, malgrat que les festes tampoc se celebraran enguany a conseqüència de la pandèmia, una situació que es coneix des de mitjan mes de gener, quan Ribó va anunciar la seua suspensió.

El consell escolar de València, que ja va aprovar a començaments de febrer mantindre com no lectius els dies 16, 17 i 18 de març, s'ha tornat a reunir aquest dijous a la vesprada per a tractar de nou el tema després de les últimes recomanacions sanitàries verbalitzades pel president del Govern valencià, Ximo Puig, encaminades a evitar un excessiu contacte social entre alumnes i familiars durant aqueixos dies.

No obstant això, l'organisme ha ratificat per una àmplia majoria la seua posició inicial i per tant els tres dies es mantindran com no lectius amb 22 vots a favor, mentre la proposta alternativa presentada per la presidenta del Consell Escolar Municipal i regidora d'Educació socialista, Maite Ibáñez, de mantindre el 18 de març com no lectiu i traslladar el 16 i 17 al mes de maig ha obtingut tan sols 7 suports.

Des de l'Ajuntament s'ha posat en valor la voluntat de diàleg de la comunitat educativa i de treballar de manera coordinada, donant espai a tots els punts de vista. En el Consell Escolar "s'ha posat en valor l'esforç realitzat pels docents i s'ha votat majoritàriament ratificar la votació anterior, apel·lant a la responsabilitat", han informat fonts municipals.