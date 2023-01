València recupera els concerts de Falles en l’Albereda amb les actuacions de Fangoria, Zoo, Miss Caffeina o La Fúmiga

Després de dos anys suspesos per les mesures sanitàries, els concerts de Falles tornen, el 10 i l’11 de març, al seu emplaçament clàssic en el passeig de l’Albereda. I ho fan en un format renovat de dues jornades de 8 hores de música en viu de les 18.00 a les 03.00, amb un cartell ple de grups nacionals i grups de música locals que canten en valencià. El divendres 10 de març hi actuaran grups com Fangoria, Miss Caffeina, La Habitación Roja, Nancys Rubias o Chimo Bayo. El dissabte el cartell l’encapçalaran grups locals com els valencians Zoo i La Fúmiga i el duo còmic, musical i festiu format per Carlos Areces i Aníbal Gómez DJ.

“L’any passat no era el moment, perquè encara estàvem amb la màscara i moltes altres restriccions, però enguany arriben les Falles de la normalitat i és un bon moment per a reprendre aquests històrics concerts”, ha afirmat el regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana.

El recinte del passeig de l’Albereda tindrà un aforament màxim de 15.000 entrades per a cadascun dels dies, de les quals 5.000 seran repartides de manera gratuïta pel consistori i la resta, per l’empresa patrocinadora, Amstel, que les farà arribar al públic, a partir de l’1 de febrer, mitjançant una promoció en locals d’hostaleria i punts de venda d’alimentació.

Cartell musical

Fangoria, el grup creat per Alaska i Nacho Canut, encapçalarà el cartell del 10 de març. Miss Caffeina és un dels grans referents de l’escena indie pop-rock nacional dels últims anys. El grup de l’Eliana La Habitación Roja serà un altre dels plats forts d’aquest primer dia dels “Concerts de Falles”. Jorge, José, Pau i Marc posaran tot el seu poder per oferir un xou en què el públic podrà ballar i cantar moltes de les cançons que han marcat a tota una generació. L’eclèctic grup liderat per Mario Vaquerizo, Nancys Rubias, oferiran un xou desenfadat que farà vibrar el públic. La festa i el ball tindran un moment molt especial amb l’actuació de tota una referència de les discoteques valencianes com Chimo Bayo, una figura clau del techno espanyol dels 90. El cartell d’aquest dia es completa amb les propostes de Fat Gordon, La Luisi, Marien Baker i Tania Bayo.

El dissabte 11 de març el plat fort són Zoo, un grup de Gandia que fa poc ha omplit recintes a Madrid i Barcelona i s’han convertit en el referent de la música en valencià. Amb ells, estaran en l’escenari La Fúmiga, un altre dels grans representants de l’escena valenciana amb les seues melodies festives que mesclen la música de banda amb l’alternativa. El regidor Galiana ha indicat: “Enguany hem volgut fer una aposta per la música en valencià, amb grups que estan destacant en l’escena local i nacional”

La festa, l’humor i el ball estaran assegurats amb Aníbal Gómez i Carlos Areces DJ Set, els components d’Ojete Calor. En l’escenari també encendran les Falles propostes musicals com Nonai Sound, Pupil·les, Prod DJ, Colomet, DJ Lauder, Salva Gómez o Víctor Pérez.