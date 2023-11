VÍDEO | Els bombers forestals de la Generalitat Valenciana, en peu de guerra per les retallades del PP i de Vox

Bombers forestals de la Generalitat Valenciana es van manifestar dilluns a la Ciutat Administrativa 9 d’Octubre de València, a les portes de la Conselleria de Justícia que gestiona Elisa Núñez, de Vox, per protestar per les retallades pressupostàries i per demanar l’estabilitat de les plantilles.

En concret, el Sindicat Professional de Policies Locals i Bombers va destacar en el seu compte de Twitter després de la concentració: “No a les retallades pressupostàries; estabilització amb garanties i servei 12 mesos tot el personal”.

Com va informar elDiario.es, amb l’anterior Govern del Botànic es va aprovar una petita millora salarial i els últims tres anys es van prorrogar els contractes dels quasi 300 bombers amb contractes temporals (de l’1 maig al 31 d’octubre) fins a desembre. No obstant això, aquest exercici, malgrat les promeses inicials, no es van renovar i els efectius se’n van anar a l’atur, just un parell de dies abans de declarar-se l’incendi de Montitxelvo. Una altra de les qüestions que reclamen és la signatura del nou conveni, ja que continuen amb el que tenien en Tragsa. El 2019 van passar a dependre de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències (Sgise) i hui dia continuen sense conveni.

Tony Aroca, del sindicat, va comentar que una de les principals reivindicacions del col·lectiu és la prolongació dels contractes fins a acabar l’any “a causa de les condicions meteorològiques” que té la Comunitat Valenciana.

A més, es van mostrar en contra de les retallades pressupostàries per al 2024, que retallen 13 milions en prevenció d’incendis: “Davant la falta de voluntat d’ampliar els contractes i la baixada de pressupost per a l’any vinent, veiem que el pròxim exercici no tindrem res. No hi ha cap previsió de millora”, va lamentar.

“Estem preocupats, perquè no tenim marge de maniobra per al 2024 ni tampoc estabilitat dels treballadors”, va insistir Aroca, que va assenyalar que ja han demanat una reunió amb la consellera de Justícia, Elisa Núñez, però encara no hi ha data.

Per part seua, Pablo García, de la secció sindical de Bomberes i Bombers Forestals de CGT al País Valencià i delegat de personal, també es va queixar en declaracions que ja fa quatre anys que esperen per a signar el nou conveni col·lectiu i de moment no s’ha fet.

A més, va lamentar: “Han despatxat 300 companys perquè el 31 d’octubre va acabar la campanya, malgrat que hi havia un acord amb l’anterior govern socialista que enguany romandrien els efectius fins al mes de desembre. Aquest Govern ha dit que no, que no gastaria ni un euro més”, va criticar.

I va afegir: “També ens retallen el pressupost, amb 13 milions d’euros menys al servei de bombers forestals, cosa que evidencia que les muntanyes valencianes no estan entre les prioritats del nou Govern”, va insistir, i va afegir que les concentracions “continuaran”.