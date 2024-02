Vox es desmarca del PP a l’Ajuntament de Castelló per la instal·lació de punts violeta en les festes de la Magdalena

El grup municipal de Vox a Castelló marca distàncies amb el PP, el seu soci de govern, per la instal·lació de punts contra la violència de gènere en les festes de la Magdalena. El grup d’extrema dreta critica la contractació d’una empresa per als punts violeta, que informen i atenen les víctimes de les diferents formes de violència masclista en espais d’oci, i acusen l’alcaldessa Begoña Carrasco de “deslleial” amb l’equip de govern.

La formació ultra critica la contractació d’aquests espais, que considera ideològics. “Els punts violetes són una herència del Ministeri d’Igualtat d’Irene Montero que no fan una altra cosa que trencar amb la igualtat entre homes i dones”, afirma el portaveu municipal de Vox Castelló, Antonio Ortolá. En el seu lloc, el regidor ultra, que també és el responsable municipal de Seguretat i Emergències, plantejava espais per a informar sobre “tots els problemes que puguen donar-se durant les festes, no sols la violència contra les dones, sinó també la violència i les baralles en general, el consum excessiu d’alcohol o drogues, robatoris, entre altres”.

Ortolá ha censurat que en el PP “saben que aquest tema és sensible” per a la seua formació i que no els han informat de l’assumpte, sinó que s’han assabentat per la premsa. L’equip de Begoña Carrasco confirma que el consistori ha contractat ja els punts violeta, que porten el lema “Castelló contra les agressions sexistes” i que se situaran en quatre espais de la ciutat durant les festes. La contractació d’aquests punts d’informació està inclosa en el pressupost de l’Àrea d’Igualtat, i s’ha previst la instal·lació de punts d’atenció a les víctimes durant el Carnestoltes del Grau i les festes de Sant Pere del Grau, el pròxim estiu, segons apunta el PP en un comunicat.

Socialistes i Compromís han carregat contra la postura de l’edil de Vox i retrauen a Carrasco que compartisca govern amb l’extrema dreta. Per a Vera Bou, portaveu adjunta de Compromís a l’Ajuntament, “aquestes declaracions d’Ortolá són una evidència del negacionisme de l’extrema dreta i un posicionament perillós contra les dones”. “El Partit Popular té un problema per a governar amb l’extrema dreta: acabar fent les seues polítiques excloents i sectàries”, afirma la valencianista. En la mateixa línia s’ha mostrat Patrícia Puerta, del PSPV, que insisteix: “Ens trobem de nou amb el negacionisme de Vox, que és capaç d’equiparar la violència contra les dones amb tota mena de violències, negant el masclisme que tant impera en la nostra societat i mirant cap a una altra banda davant els assassinats de dones a les mans de les seues parelles o exparelles”.