Vox gestionarà les regidories de Seguretat i Família després d’un pacte amb el PP a l’Ajuntament de Castelló

El PP i Vox han arribat a un acord per a governar l’Ajuntament de Castelló que incorpora la formació d’ultradreta a l’equip de govern municipal. Totes dues formacions han subscrit un acord programàtic de 90 punts en què es reparteixen les competències, el primer pacte municipal en una capital valenciana entre totes dues formacions. A Alacant i València el PP governa en solitari de moment, encara que necessita el suport de Vox per a tindre majoria en el ple.

L’acord programàtic recull 90 punts i en el repartiment de competències l’alcaldessa es reserva les àrees de Fons Europeus, Inversions i Igualtat. El portaveu de Vox, Antonio Ortolá, coordinarà Seguretat i Emergències i serà el quart tinent d’alcalde i la formació també tindrà la regidoria de Família, de nova creació, així com les àrees de Comerç, Turisme i Sanitat. El PP, amb onze regidors, necessitava el suport dels quatre de Vox per a governar amb majoria absoluta.

L’alcaldessa, Begoña Carrasco, ha avançat que prioritzaran “la baixada d’impostos, més seguretat i participació ciutadana amb l’objectiu que aquest ajuntament ”torne a ser la casa de tots“, amb un ”ampli programa fiscal“. ”Veurem després tècnicament què és viable i en quant de temps som capaços de fer-ho, perquè tot no ho podrem fer el primer any. Però ja estem parlant amb vista a la negociació dels pressupostos del 2024 i de les ordenances fiscals que són les que han de recollir aquesta baixada d’impostos per als castellonencs. Insistisc, sempre que tècnicament siga viable“, ha remarcat.

En matèria d’igualtat i violència de gènere, l’alcaldessa ha subratllat que es manté la regidoria i que la portarà ella mateixa. En aquesta línia, ha garantit també les polítiques d’igualtat per al col·lectiu LGTBI: “Un dels punts de l’acord és que serem el govern de tots i que ací, perquè a més ho exigeix la Constitució, respectarem els drets de totes i cadascuna de les persones independentment del sexe, la religió, l’orientació ideològica, l’orientació política”, ha apuntat

Per part seua, Antonio Ortolá, portaveu de Vox, s’ha felicitat per aquest acord, que “serà, sens dubte, doncs molt enriquidor per a tots els castellonencs”. “Estic segur que serem una pinya tot l’equip de govern”, ha expressat. En l’àmbit de la Seguretat, ha assenyalat que la prioritat de Vox és “adaptar la Policia Local i les altres forces de seguretat o d’emergències, bombers, etcètera, a les necessitats de la ciutat”, una cosa per a la qual cal veure què permet la normativa. També ha incidit que la seua formació assumeix la Regidoria de Família “precisament perquè nosaltres defensem, per descomptat, els drets de la dona” i de les persones “més vulnerables, ancians, xiquets, etc.”. “Aquesta perspectiva de família s’incorpora a aquest ajuntament. Creiem que era necessari, ja que s’ha abandonat en altres llocs, en altres indrets d’Espanya i des del Govern nacional”, ha finalitzat.