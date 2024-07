Vox tibant el seu pacte amb el PP valencià: de “no volem trencar” a “el que diga Abascal”

La relació entre el PP i Vox no passa pel millor moment en el Govern valencià. Al conflicte amb les polítiques sobre violència de gènere –denominació a què el Consell es nega– se suma la posició de Vox contra l’acolliment de menors migrants. Els socis de Carlos Mazón ja fa unes quantes setmanes que estrenyen els populars des de la direcció nacional, mentre el president valencià i el seu equip tracten de mantindre la seua autoritat.

Dilluns, el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, va tornar a amenaçar de “trencar” els governs autonòmics si no es frenava l’acolliment de menors que arriben sols a les costes espanyoles. El partit d’ultradreta es nega que els menors migrants –que anomena ‘menes’ en to deshumanitzador– que estan a les Canàries siguen traslladats a altres punts de la Península perquè vincula la seua presència amb conflictes i delinqüència. Entre aquests governs està el valencià, que compleix aquest mes un any de convivència entre conservadors i ultradreta.

Els dirigents de Vox a la Comunitat Valenciana no semblen molt convençuts d’una ruptura imminent, encara que tots confirmen que faran el que se’ls ordene. Dilluns, el vicepresident de la Generalitat, Vicente Barrera, va dir que el Consell “continua fort” i va manifestar: “Estic adscrit a un partit i faré el que el partit decidisca. El lloc no és meu, és del partit, això ho he tingut sempre clar i continue tenint-ho clar”.

Dimarts, el portaveu ultra en les Corts Valencianes, José María Llanos, insistia en la mateixa qüestió: Abascal “ha sigut molt clar dient que els governs autonòmics que acullen ‘menes’ seran governs trencats en els pactes amb el PP”. “Per descomptat, el que diga Abascal és el que farà Vox”, va sentenciar. Dit això, Llanos va afirmar que el PP i Vox no han parlat sobre aquesta amenaça i que “el govern funciona perfectament i els dos grups parlamentaris, també”, fins i tot ha assenyalat que si hi haguera una ruptura “Vox donarà suport a les mesures d’altres grups que considere bones”. Preguntat posteriorment si l’amenaça era de debò, va afegir: “No volem trencar el govern, simplement repetisc les paraules del nostre president”. La qüestió “es decidirà on s’haja de decidir” en funció de si “s’incompleix el pacte de govern o no”.

Si en Vox no n’estan convençuts, en el PP semblen pensar que és una fanfarronada. El portaveu parlamentari, Miguel Barrachina, va afirmar que confia “absolutament” que es mantinga el pacte, que implica “un govern unit” amb uns “socis lleials” que pretenen continuar “governant per a tots”. Poc després, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, va indicar que ell “no veu cap perill” en la relació amb Vox. “Tot el que està fora del Govern valencià està fora del Govern valencià”, va concloure. No obstant això, en un partit fortament centralista, la decisió es prendrà precisament fora del Govern va

lencià.