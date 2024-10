Un xat de propietaris d’apartaments turístics de València després de la manifestació per l’habitatge: “Ganduls, violents, rastaflautes, nazis…”

El principal grup de WhatsApp d’arrendadors i rendistes de València trau foc pels queixals durant aquests dies. Especialment després de les manifestacions que clamen pel dret a un habitatge digne esdevingudes per tot el país. Dins del grup Amfitrions i Grups, 313 membres, la major parta multipropietaris d’habitatges i baixos destinats al lloguer vacacional o de curta estada, a què es refereixen com a HUT –habitatge d’ús temporal–. El xat està pensat per a solucionar problemes comuns del col·lectiu i ajudar-se a l’hora de trobar manetes, advocats, empreses de mudança, aparelladors, personal de neteja o donar solució residencial a persones que venen a València a passar-hi mesos o setmanes. Ara bé, en el grup “es va fer molta sang de Ribó i de la seua regulació dels apartaments turístics i era constant la crida a no votar per ell”, ens confessa un dels seus membres, que prefereix mantindre’s en l’anonimat i que afig: “La violència verbal d’ara no té nom”.

La mostra més clara són els comentaris arran de la manifestació multitudinària del 19 d’octubre passat, que va recórrer gran part de la ciutat, convocada sota el lema “València s’ofega” i que va reunir al voltant de 50.000 persones segons els organitzadors. La cosa va passar del “Tot és mentida” o “Van contra nosaltres” inicial, al fet que un membre del grup, que ofereix un centenar d’habitacions de lloguer en la zona del Cabanyal-el Canyamelar, compartira dues imatges d’un contenidor en flames –totes dues retocades amb intel·ligència artificial per a simular un incendi– i tot seguit acusar els manifestants de violents. Les fotos són difoses amb el text “Ací va la imatge de la nit de vidres trencats”. Ells fan el rol que feien els nazis i nosaltres, el que feien els jueus“. Això deriva en una sèrie d’insults als manifestants com ara ”gentola“ o ”violents“. I més tard en ”rastaflautes“ o ”ganduls“ en al·lusió als activistes acampats en la plaça de l’Ajuntament. De fet, la conclusió a què arriba un altre arrendador és que ”són els mateixos del 15M, tornen al carrer, perquè ja se’ls han acabat les subvencions. De què viuran?“. Cosa a què postil·len amb sorna ”són els seus fills“.

Si ens remuntem a l’estiu, comprovem que l’ambient del xat era ja bastant tibant, especialment quan es comenten fets del tipus: “Ha vingut un veí a explicar-nos que un xic va passar anit al crit de merda de pisos turístics i va llançar un objecte contra el vidre…”, i s’adjunta una foto d’un vidre fet malbé. Les notícies televisives sobre la possible regulació del sector es despatxaven amb un: “Són uns pallassos manipulats, no diuen res dels que venen droga ni els ionquis? Potser és millor la merda de locals tancats i pollosos plens de rates i panderoles que hi ha per tot arreu que pisos bonics que porten turistes i donen comerç i vida a la zona…” Tot això, segons ens explica el membre del xat, amb la connivència de la moderadora, “que fomenta els plantejaments ultraliberals i crida l’atenció a qui comparteix notícies o contingut que no van en aquesta línia”.

Els ocupes són, moltes vegades, la diana dels insults del xat, en concret cada vegada que sorgeix algun cas en premsa. Valga d’exemple l’afirmació següent: “Estem envoltats de lladres i els deixem robar-nos sense que tinguen cap conseqüència. Ja va sent hora que hi haja conseqüències. No he conegut cap guerra que es guanye protestant, es guanyen a hòstia neta” i es convida a ocupar edificis públics com a protesta.

Els dies previs i posteriors a la manifestació a Madrid del 13-O es van començar a compartir informacions en el grup sobre les protestes i la proposta de Valeria Racu de no fer una vaga de lloguers. Amb comentaris com: “Hui mateix en TV1, demà donant fórmules per a eliminar-nos”, “Perquè si deixen de pagar i els petits propietaris deixem de llogar per por que inkiokupen, ja veurem qui els allotja…” o “poden pensar a ocupar directament, cosa que seria una anarquia que no preveig hui dia”. I es compara la seguretat jurídica per als arrendadors a Espanya amb països com “Veneçuela, Cuba i Corea del Nord (...) Ho va dir Chávez: si cal expropiar, s’expropia”. De fet, aquesta és una petició generalitzada del col·lectiu, més seguretat jurídica i mà dura contra els morosos i els ocupes, “que tenen barra lliure”.

El 14 d’octubre, amb la manifestació de València en embrió, un propietari va compartir uns grafits contraris als HUT que es van fer en uns baixos propietat seua en el barri de l’Amistat. “Sense haver obert ni tan sols. Aquesta merda és la que provoquen els nostres benvolguts polítics. Un sense sentit”, afegia a la seua queixa. La resta del xat l’animava a denunciar a la policia el vandalisme i li donava idees sobre quina era la millor manera de netejar els grafits. A manera de recordatori, també s’incidia en el xat en el fet que no es poden situar càmeres de vídeo mirant al carrer, “no ho deixa la policia” i convidaven a situar-les mirant a la porta d’entrada per a poder enxampar els infractors.

El grup continuava debatent sobre fusters de confiança, buscant un professional per a desembossar les canonades d’un xalet o preguntant per empreses que ofereixen eixides amb vaixell per a anar a pescar amb xiquets. Fins que va arribar la primera manifestació, la cadena humana en el barri de Patraix contra els baixos d’un edifici convertits en 24 HUT, la llicència dels quals es va atorgar hores abans que l’alcaldessa de València, María José Catalá, anunciara la moratòria. A la convocatòria de la concentració la resposta de l’administradora és: “Estan calfant encara més els ànims”. Mentre que la teoria sobre la convocatòria, defensada per un usuari que ofereix onze apartaments turístics en la seua pàgina web és: “Contra baixos que estaven anys tancats, millor deixar-los tancats per a ocupes, rates o panderoles, QUINA FALTA D’INTEL·LIGÈNCIA, hauríem de fer-nos sentir enviant fotos de barris amb TOTS els locals tancats amb tancaments rovellats, potser això és millor que CREAR HABITATGE, que és el que necessita aquest país, ja que molts d’aquests baixos seran per a contractes TEMPORALS per a treballadors o estudiants, que també necessiten, com faig jo amb els meus, per exemple... a quins mitjans hem d’escriure massivament...?”. Petició que obté el silenci per resposta de la resta dels membres.

Després de les protestes, les fotos manipulades i els insults anteriorment relatats cap als manifestants del 19-O. L’endemà es van difondre fotos d’alguns apartaments que van començar el dia amb adhesius a les portes que els assenyalaven com a apartaments turístics sota el lema: “Aquest apartament ens puja el lloguer”. Uns adhesius repartits pel col·lectiu Entrebarris. La qual cosa dona peu a reprendre el paral·lelisme nazi amb el comentari: “El que déieu ahir, l’estrela jueva ?￰*゚リᄀ. Estan bojos, això acabarà molt malament”. Una altra imatge de la manifestació mostra un cartell que parafraseja Pink Floyd amb el lema “Hey tourist, leave our flats alone”, i obté com a resposta un: “Our flats!!! Els nostres pisos, no d’ells... que sembla que no ho entenen. Que demanen que els bancs els donen hipoteques, no apropiar-se del nostre?¬*タン . Amb les fotos de l’acampada l’opinió aplaudida és: ”Que els detinguen i els apliquen la llei“, i s’atreveix a afirmar una rendista que ”hi ha organitzacions que els subvencionen“. Mentre que un altre membre acaba sentenciant l’alcaldessa de València: ”María José Catalá és la nova musa dels rastaflautes, quin frau de política“.

Després d’una sèrie de peticions de l’estil, “busque algú que acabe amb el corcó” o “em recomaneu un lloc per a canviar divises pel centre?”. Difonen un vídeo d’una parella col·locant els adhesius esmentats anteriorment en baixos turístics i, afig un propietari, “jo el vaig deixar com un drap brut, li vaig dir que feia temps que buscava el subnormal que anava apegant adhesius i va callar com un bon covard”. Hi ha invitacions a seguir el grup de WhatsApp anomenat València no està en venda: “per si voleu saber el que es cou en l’altre bàndol” i fins i tot peticions d’infiltrar-se entre els manifestants, a qui qualifiquen de “quin popurri”.

La moderadora, arran de les queixes –en privat– d’uns quants membres que no combreguen amb el to de les converses, ha demanat limitar l’ús del xat a qüestions professionals: “Ja que en aquest grup hi ha persones de diferents idees i rep queixes d’un costat i de l’altre”. No sense que abans un membre alertara d’un fet que li havia cridat l’atenció passejant a prop dels baixos turístics de Patraix: “Hi havia uns quants veïns de mitjana edat, no rastaflautes, criticant els baixos turístics (...) el discurs tremendista i culpabilitzador ha calat”. Cosa a què contesten: “Cal irrompre en la casa del líder del cercle i aconseguir la seua computadora”.

Es va fer cas omís a la petició de l’administradora i van continuar durant tota aquesta setmana les crítiques a l’acampada en la plaça de l’Ajuntament. Com a exemple, el comentari d’un agent immobiliari que considera que la situació: “És una declaració de guerra contra els turistes i els propietaris d’apartaments turístics. Escombraries polítiques”. Fins a tal punt han arribat les queixes a la moderadora de membres disconformes amb el to del xat que ha eliminat dues publicacions, que el seu autor considerava pertinents. “Jo parlava d’una cosa que afecta i molt el nostre col·lectiu, però, si algú ho confon amb política, es lleva i no passa res. La reeducació woke arriba fins als propietaris d’HT”. De moment, el xat ha recuperat la seua activitat de venda de sofàs, busca de pladuristes i necessitats diverses.