Ximo Puig no facilitarà la investidura de Carlos Mazón ni assistirà a la primera trobada

Ximo Puig no facilitarà la investidura de Carlos Mazón ni assistirà a la trobada amb el líder del PP valencià. El president de la Generalitat en funcions i secretari general del PSPV cita el candidat del PP a una trobada entre tots dos per a preparar el traspàs de poder “ordenat i des de l’absoluta normalitat”.

Els socialistes envien una delegació, composta per Arcadi España, Rebeca Torró i María José Salvador, diputats electes aquesta legislatura i integrants del cercle de confiança de Puig, a la primera trobada plantejada pels populars amb totes les forces polítiques després d’haver guanyat les eleccions. Per part dels populars, la ronda de trobades l’encapçalarà Carlos Mazón, que estarà acompanyat de Miguel Barrachina Ros i Juan Francisco Pérez Llorca, director de campanya i sotssecretari d’Organització, respectivament.

El president en funcions s’ha mostrat obert a una col·laboració per a “garantir un traspàs en les millors condicions per l’autogovern i pel poble valencià”, i ha traslladat al dirigent popular aquesta resposta en una missiva, segons apunten els socialistes. El candidat de Compromís, Joan Baldoví, sí que assistirà a la trobada per “dialogar i escoltar”, encara que els valencianistes tampoc estan en disposició de facilitar la investidura; entenen que el PP pactarà amb Vox.

El partit d’ultradreta ha manifestat la seua predisposició a negociar amb els populars i apunta a un model de Govern similar al de Castella i Lleó. El seu candidat a la presidència de la Generalitat, Carlos Flores, condemnat per violència psicològica contra la seua exparella, apuntava dilluns: “Citats pel partit vencedor en les recents eleccions autonòmiques per a entaular un diàleg que permeta materialitzar el mandat de canvi manifestat pel conjunt de la societat valenciana, la nostra resposta no pot ser una altra que mantindre estirada la nostra mà per a aconseguir aquest objectiu al més prompte possible i de la manera més plena possible. Allí estarem”.

El cap de llista per València exposa en el seu compte de Twitter que el seu model és el castellanolleonés, en què el partit té la vicepresidència sense cartera i tres conselleries. “A les Balears, com a la Comunitat Valenciana, els problemes són els mateixos, i les solucions també han de ser-ho”, apunta Flores, en referència a un missatge del candidat balear en què indica: “Iniciarem la negociació amb mà estirada per a l’alternativa a les polítiques d’esquerres que ens han portat ruïna, inseguretat i divisió. I amb mà ferma per a representar als nostres votants. Un model beneficiós per a la majoria: el de Castella i Lleó”. Sobre la possibilitat d’incorporar al govern Vox i el seu candidat, el PP manté silenci. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i el president del PP de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, intervindran dimecres en la reunió de la Junta Directiva Regional, un dia abans que inicien les trob

ades.