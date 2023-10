El xoc entre Baleària i el Port de València augmenta en haver d'executar una rotonda elevada per a no perjudicar a *MSC

El conflicte suscitat al voltant de la futura terminal de passatgers i de creuers entre Baleària, adjudicatària de la construcció i l’explotació del recinte, i el Port de València, manté el projecte en standby a l’espera d’una eixida consensuada.

Com va avançar dijous elDiario.es, l’empresa valenciana, associada amb Global Ports Holding (GPH) per a la gestió de creuers, es va adjudicar el concurs públic per a la construcció i l’explotació de la nova estació de passatgers amb una inversió de 38 milions d’euros, però ara MSC exigeix un espai annex per a donar cabuda als seus grans vaixells de passatgers en la mateixa terminal o una d’exclusiva limítrofa, cosa que estrangularia l’operativitat dels ferris de Baleària.

Aquesta situació ha creat un enorme malestar en el si de Baleària que ha anat a més, perquè l’APV, pel que sembla pressionada per MSC, hauria tombat el projecte d’accessibilitat proposat per la naviliera valenciana, més amable i sostenible, per un altre de més dur amb vista a un volum més gran de trens que connecten la terminal sud amb la futura terminal nord de contenidors adjudicada a una filial de la multinacional suïssa.

En concret, segons la informació recaptada per aquest diari, el projecte inicial de Baleària preveia passejos mixtos de vianants enjardinats amb un terraplé per a salvar les actuals vies de ferrocarril, amb tot just quatre circulacions diàries.

No obstant això, la APV hauria modificat els requisits per a poder incrementar els trànsits ferroviaris amb vista a la futura construcció de la polèmica terminal nord, la qual cosa implicaria crear un enorme viaducte amb una rotonda d'accés a la terminal de passatgers de Baleària per a salvar les vies del ferrocarril, amb l'impacte visual que comportarà. Una altra alternativa menys factible pel seu elevat cost que s'ha estudiat abordava la possibilitat de crear un túnel.

La situació ara mateix és d’alta tensió entre l’APV, Baleària i MSC i tots els escenaris són factibles, per la qual cosa caldrà veure com aborda aquesta qüestió delicada la nova presidenta de l’ens portuari, Mar Chao, que divendres presidirà el seu primer consell d’administració. Amb tota probabilitat, una possible solució de consens podria ser buscar una ubicació alternativa per a MSC que no interferisca en l’operativitat de la terminal de Baleària, però està per veure que la multinacional suïssa, amb enorme pes i influència en el Port de València, més encara des que es va associar amb el navilier Vicente Boluda, conseller de l’APV, accepte aquesta opció.