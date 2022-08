Xoc entre Compromís i el PSPV a València per la taxa turística i la possibilitat de facilitar el lloguer turístic 60 dies a l’any

Les discrepàncies entre Compromís i el PSPV, els socis de Govern de l’Ajuntament de València, augmenten a mesura que s’acosten les pròximes eleccions municipals, que tindran lloc al maig de 2023.

Als últims xocs pel que fa a la gestió de la Marina de València o del pla urbanístic de Benimaclet, per posar dos exemples recents, se sumen ara dos temes relacionats amb el model turístic.

El primer té a veure amb l’aplicació de la taxa turística a la ciutat de València. Tal com va informar elDiario.es, tots dos partits van acordar en un ple l’aplicació del gravamen una vegada es recuperaren les dades de turisme en termes interanuals, cosa que ja s’ha complit fins al mes d’abril, per la qual cosa el gravamen es podria posar en marxa si es manté la tendència una vegada entre en vigor la regulació autonòmica, que està prevista per a finals del 2023, en incorporar una moratòria d’un any.

No obstant això, la vicealcaldessa de València i portaveu municipal del PSPV ha afirmat en les últimes setmanes que són partidaris d’una taxa turística tan sols per als apartaments turístics i els creueristes, excloent-ne al sector hoteler.

Gómez justifica la seua posició en el fet que aquests dos sectors, el dels apartaments i els creuers, no generen impacte econòmic en aquesta destinació, no creen ocupació i comporten “externalitats negatives com la contaminació”.

Sobre aquest tema, el també vicealcalde de Compromís, Sergi Campillo, es va mostrar dijous rotundament en contra d’aquest plantejament: “Una vegada s’hagen recuperat els nivells prepandèmia de turisme, el que farem és aplicar la taxa turística una vegada aprovada la proposició de llei en les Corts Valencianes i per descomptat l’aplicarem a tots els allotjaments turístics de la nostra ciutat, perquè ningú deixarà de vindre a la nostra ciutat per pagar 1, 2 o 2,5 euros per nit, com no ha passat en cap ciutat d’Europa, on s’aplica aquesta taxa des de fa moltíssims anys. Com no ha passat tampoc a Catalunya i a les Illes Balears, on tenen taxa turística des de fa molts anys també, i al contrari, no hi ha hagut una disminució, sinó que hi ha hagut un augment de visitants. Per descomptat, és una taxa que prestigia la nostra destinació, prestigia la nostra ciutat, perquè ens iguala a la immensa majoria de llocs europeus que ja la tenen”.

També hi ha discrepància entre els socis respecte a la possibilitat que qualsevol propietari d’un habitatge puga posar-lo en lloguer turístic durant 60 dies a l’any, tal com preveu l’esborrany de l’Ordenança Reguladora del Control d’Habitatge d’Ús Turístic encarregada per la delegació de Turisme, que dirigeix el socialista Emiliano García.

La Federació d’Associacions Veïnals de València ja va manifestar la seua oposició a aquesta modalitat recollida com a “lloguer ocasional” en el projecte de normativa. Una qüestió que Campillo també va qüestionar dijous.

El vicealcalde va comentar: “Des de Compromís pensem que cal fer una reflexió calmada, tranquil·la, sobre l’impacte que pot tindre en els barris la possibilitat d’obrir el lloguer turístic ocasional de les residències habituals, tal com s’ha plantejat”.

A més, va afegir que són “sensibles a aquesta inquietud” i que volen fer “una reflexió calmada, sincera, de quins són els pros i els contres d’aquesta mesura i, per tant, no córrer, sinó discutir-ho i a més debatre-ho amb les entitats veïnals també per a poder discutir els beneficis i els possibles perjudicis que pot haver-hi per als barris”.