Yolanda Díaz, després d’entrevistar-se amb Mónica Oltra, aposta per a l’esquerra per “un projecte a moltes mans, encara que siguen contradictòries”

Construir un nou contracte social amb la vida en el centre; un contracte redactat “a moltes mans: mans plurals, mestisses, diverses, probablement contradictòries”, per a l’Espanya del segle XXI. Amb aquestes paraules descrivia dilluns la vicepresidenta segona del Govern i dirigent d’Unidas Podemos Yolanda Díaz el seu projecte polític per als pròxims anys després d’una reunió amb la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana i dirigent de Compromís, Mónica Oltra.

Díaz ha començat una sèrie de trobades institucionals i amb altres formacions polítiques de l’Estat espanyol per a recollir les reivindicacions de l’anomenada Espanya perifèrica i traslladar-les al si de l’executiu que comparteix amb el PSOE, però també amb la vista posada a construir el projecte ideològic i electoral a l’esquerra dels socialistes. Les sessions de treball de la vicepresidenta segona sembla que volen transcendir l’àmbit estricte del seu ministeri –Treball i Economia Social– i recuperar l’ànim de la població, devastat després de la pandèmia i la crisi econòmica que implica. En aquest procés d’escolta, com el denomina la ministra, busca com a dirigent política “fer el que hem de fer: treballar sobre les coses quotidianes i sobre el que la gent espera de nosaltres”.

En el treball de construcció del projecte, expressava la dirigent d’esquerres, “la centralitat no som les persones públiques”; un discurs que rubricava Oltra amb la seua màxima des de l’acord de Govern d’esquerres a la Comunitat Valenciana, el Pacte del Botànic: primer què i després qui. La dirigent d’Unidas Podemos considera que el que reclama la ciutadania és “veure dones que, tot i ser diferents, poden ser capaces de treballar juntes”, en referència a la trobada amb la dirigent de Compromís, que ha anticipat a la visita als dirigents del seu propi partit. “Això és el que espera la gent de nosaltres, treballar molt amb una única vocació que és la ciutadania i, per descomptat, en un nou país que té molt a veure amb el planeta, amb les dones i els joves, perquè sense ells no hi ha futur possible”, ha recalcat. “Sé bé que la gent no vol que pensem igual, sinó veure’ns juntes caminant, treballant un camí que no és per a nosaltres sinó per a la societat”, ha insistit.

De la seua banda, la vicepresidenta valenciana ha posat en valor que Díaz corregeix el defecte de la política de “parlar molt i escoltar poc”. En aquest sentit, defensa centrar-se primer en què, que és “el més important”, i després abordar “com i finalment qui”. “L’interés està sempre en qui, però ara estem en què, perquè encara no tenim perspectiva per a calibrar bé el mal que deixarà aquesta pandèmia”, ha apuntat. Per a Oltra, el repte rau a “construir un projecte col·lectiu i comunitari al voltant del què en aquest país des de les mirades diverses, des de les diferents maneres d’abordar aquests problemes i des d’un diagnòstic compartit”. La complexa arquitectura de Compromís requereix que les decisions com les aliances electorals passen pels òrgans de la coalició i pels partits que la integren; una formació coliderada no pot tindre veu única, encara que sí veus autoritzades. Amb tot, les sensibilitats de Compromís s’inclinen per afavorir aliances amb altres partits de conviccions d’esquerres, ecologistes i feministes, com va posar de manifest l’antic Bloc, ara Més Compromís, en el seu congrés de refundació.

La representant d’Unidas Podemos arrancava la seua visita a la Comunitat Valenciana amb la presentació d’un fòrum internacional de ministres de Treball a Alacant juntament amb el president de la Generalitat, Ximo Puig. L’agenda continuava a la vesprada amb la vicepresidenta primera i líder de Compromís, Mónica Oltra, i el vicepresident segon, que fins dijous passat va ser el seu director general de Treball, Héctor Illueca, d’Unides Podem. De les tres trobades programades, la titular de Treball, a qui l’exdirigent de Podemos Pablo Iglesias va apuntar com a promesa per a salvar la formació, va triar la reunió amb Oltra per oferir una roda de premsa i respondre a les preguntes dels mitjans de comunicació. La dirigent gallega va traslladar la seua admiració per la valenciana, a qui va al·ludir com un “referent” per a les dones en general i per a les feministes en particular en una sintonia més que evident entre ambdues.

Precarietat juvenil i polítiques públiques

La trobada entre vicepresidentes versava sobre les competències que ambdues tenen en comú, amb el focus posat en la precarietat juvenil i l’ocupació, i citant-se a una reunió posterior i més extensa per a avançar en polítiques d’emancipació jove i en la gestió dels fons de garantia juvenil. Díaz es va oferir a fer d’altaveu de les reivindicacions valencianes en el Consell de Ministres i a traslladar qüestions com la taxa de reposició i les reversions de serveis privatitzats, així com el finançament autonòmic. Durant la seua jornada de treball, la vicepresidenta segona va esmenar les declaracions de la vicepresidenta primera i ministra d’Economia, Nadia Calviño, que la setmana passada va deixar caure que la reforma del finançament autonòmic no era un assumpte important per al Govern central, fet que va generar un fort malestar en l’autonomia pitjor finançada d’Espanya. La ministra d’Unidas Podemos va marcar distàncies amb la socialista i va ressaltar que “la Comunitat Valenciana és la pitjor finançada d’Espanya i és un problema apressant que s’ha de resoldre”.