“No podemos parar y contemplar el pasado”. Así se daba a conocer hace 60 años -el 15 de junio de 1962- el semanario hortofrutícola Valencia Fruits. Abriéndose paso en el mundo de la información con un editorial que ya explicaba por qué se eligió el término “Fruits” como parte de la cabecera: “Es un vocablo de validez internacional en el comercio frutero del mundo”, mientras llevaba el nombre de Valencia por España y por toda Europa, tanto en honor de la ciudad que vio nacer al periódico como por la variedad de naranjas Valencia Late con la que se inició la fructífera exportación de cítricos valencianos al mercado exterior.

A pesar de su vocación independiente y apolítica, Valencia Fruits abría su primera portada con la llegada de Francisco Franco a Valencia, “una casualidad que no ha impedido mantener esa independencia en sus páginas hasta nuestros días”, explican desde la publicación. “El rigor, la libertad, la pluralidad y la puntualidad son las señas de identidad por excelencia del medio”, una publicación que ha sabido perdurar en el tiempo y sobrevivir a las sucesivas crisis de un sector -el de los medios de comunicación- en permanente reinvención.

Con una austera cabecera monocromática, mucho texto y una sola imagen, se unía Valencia Fruits al mundillo de la información en ese 1962, un semanario “en el que hoy en día reina el color, la vivacidad y las imágenes en sus páginas”. Así salía a la calle el primer número, un ejemplar de 8 páginas impresas en papel amarillo (color impuesto por el Ministerio de Información y Turismo para conceder la autorización).

Los orígenes

En pleno franquismo y con una política autárquica que mantenía a España aislada del mercado internacional, el autoabastecimiento, sin posibilidades para la exportación, aparecía como única opción hasta 1959. Valencia Fruits nace tres años después en un contexto histórico en el que España “luchaba por coser las heridas del aislamiento y por recuperar sus relaciones internacionales”, en un momento de expansión exportadora que protagonizaban, sobre todo, los cítricos, fuente principal de divisas.

El semanario nació de la mano de José Ferrer Camarena, con Fidel Pascual, entre otros, como socio y con el periodista Martí Domínguez como director. Durante algún tiempo, Valencia Fruits fue suplemento dominical del periódico Al Día, pero sobrevivió al diario. Todo comenzó cuando José Ferrer constituyó una pequeña agencia de publicidad a la que puso por nombre Sucro -el nombre romano del río Xúquer que desemboca en Cullera, la ciudad en la que nació su madre-, cuya sede se encontraba en la calle Padilla de València.

La dictadura, la apertura a los mercados nacionales, la Transición democrática, la incorporación a la Unión Europea, el Brexit, así como las grandes guerras comerciales y arancelarias de las potencias mundiales, no han sido un impedimento para que el semanario continuara con su trayectoria, editándose puntualmente siguiendo su planificación, también durante la pandemia.

José Ferrer ya explicaba que se pusieron una meta y “fuimos paso a paso, quemando etapas. Había que expansionar el semanario en el territorio nacional y en el extranjero, en los países receptores de nuestras naranjas y de nuestros productos hortofrutícolas”.

En 1987, en un número especial del 25 aniversario, ya se explicaba que en 1962 “faltaba en la sociedad valenciana una línea informativa que, surgiendo de abajo, de la realidad estricta, se abriera al resto de España y al mundo, interpretando la partitura de la libertad. Y esa es la vocación con la que surge el semanario”.

Unos objetivos que se definían claramente en su primer editorial: “Valencia-fruits quiere contribuir a la unidad fecunda de todos los valencianos, de todos los españoles, sobre bases tan realistas como son las economías”.

Valencia Fruits apostó desde el primer número por la información relacionada con el sector económico hortofrutícola. La rama agroalimentaria ha sido siempre su prioridad. Con secciones que van desde el agrocomercio y los agrocultivos, pasando por las agrocotizaciones, hasta las ferias, eventos y las empresas vinculadas con el sector y con una información “de marcado carácter aperturista y europeísta”, la revista “nunca ha sido censurada por sus temáticas, aunque bordeaba frecuentemente los límites impuestos por la censura del tardofranquismo”, defienden desde Valencia Fruits.

La década de los 70 es de la apuesta clara por el color en la publicación, convirtiéndose en uno de los medios pioneros en el uso estratégico del color, mientras que en los 90 del pasado siglo, “una época donde es imprescindible reinventarse”, puso en marcha la página web: “Valencia Fruits continúa siendo un referente en el sector hortofrutícola a pesar de tener que ir adaptando formatos y contenidos a los nuevos tiempos, sin renunciar a su esencia de semanario en papel, que continúa claramente vigente”.

El sector hortofrutícola al que va dirigido Valencia Fruits es un sector resiliente que ha sabido convivir y superar crisis de toda índole, como la de la COVID-19, que sirvió para comprender mejor la necesidad de salvaguardar el sector primario: “Eso se traduce en una mayor profesionalización de la información y en un aumento del consumo de noticias”.

Escuela de periodistas

Valencia Fruits, medio que ha sido una escuela de periodistas. Por sus páginas han pasado firmas como las de Vicent Ventura, Ernest Luch, Martí Domínguez, Alejandro Mañes, Rosa Solbes, Gerardo Canet, Emilio Llueca, Xavier Ribera... También ha demostrado suficiencia económica, ha sobrevivido a la censura, a la transición del papel a lo digital, a una pandemia mundial y, sobre todo, ha sabido reinventarse siempre que ha sido necesario. Un medio que no ha perdido en calidad y rigor, y ha ganado en atractivo con el paso de los años.

Tal y como apuntaba Raquel Fuertes, gerente de 'Valencia Fruits', en declaraciones a elDiario.es no temen al futuro: “Somos una publicación especializada, de consulta, que se ha consolidado como referente, el 'BOE de la agricultura' como dicen algunos, ligada a un sector cambiante y dinámico, en continua evolución, que requiere estar informado de todas las novedades existentes”. No obstante, ese futuro no es sólo el papel -editan cada semana 4.000 ejemplares para suscriptores de toda España (e incluso un 10% se distribuye en Europa) de una revista que cuenta con una media de 40 páginas y que llega a las 108 en determinadas ocasiones.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en el acto de aniversario celebrado esta semana en Valencia agradeció a todo el equipo su constante trabajo y su dedicación por el mundo de la información. En su discurso, Puig, parafraseando el poema de Gil de Biedma, afirmó que “Valencia Fruits se ha tomado la vida en serio desde el primer día, desde el primero de esos sesenta años de historia” y añadió que “con las dificultades que tenía el sector de la agricultura, mantener una revista especializada como esta es una labor encomiable”. Además, afirmó que “60 años después, todo ha cambiado. Pero Valencia Fruits sigue aquí. Como proyecto familiar y como altavoz para el progreso del campo valenciano”.

Ahora, 60 años después, como bien anunciaba José Ferrer: “No podemos parar y contemplar el pasado, que ya es historia. Nos importa el presente; todavía más el futuro, lleno de esperanzas”.