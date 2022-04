València levanta la voz contra los paraísos fiscales

😊👏👏Moltes gràcies a tota la ciutadania, organitzacions, mitjans de comunicació... que ens hi han recolzat aquest matí, davant la Delegació d'Hisenda de València, per a demanar una reforma fiscal i per a mostrar el nostre rebuig als paradisos fiscals. pic.twitter.com/cjjFlj2WMD