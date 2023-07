La alcaldesa del PP de Chiva se pone un mínimo de 2.500 euros al mes como complemento, que podrá crecer: “Cada vez que venga voy a cobrarlo”

“Yo en ningún momento he dicho en la campaña que estaba aquí solamente por el pueblo, creo que como bien has indicado todos trabajamos para ganar dinero, eso está más claro que el agua. Y creo que lo más digno que tiene una persona es cobrar por trabajar. Lo que no sería digno es cobrar por no trabajar y mi compromiso es hacer el máximo de asistencias, pero lo que sí que tengo claro es que cada vez que venga, cada vez que asista, voy a cobrarlo. Mi sueldo, lo que yo voy a cobrar sin que se aplique ninguna retención, va a ser de 2.500 euros”.

Tormos (332 habitantes): el equipo de gobierno del PP cobrará casi 70.000 euros, el 14% del presupuesto municipal

Más

La nueva alcaldesa de Chiva del PP, Amparo Fort, respondió así en el pleno extraordinario del pasado 19 de julio (ver vídeo) al portavoz municipal socialista, Ernesto Navarro, quien le afeó el exagerado incremento aprobado de los complementos que paga el Ayuntamiento a los concejales que carecen de dedicación exclusiva. Por este motivo propuso que se estableciera un límite de 1.200 euros al mes, por concejal, como tope de cobro de asignaciones por asistencias. Sin embargo, esta cuestión fue rechazada por el equipo de gobierno liderado por el PP, con Vox y Activa Chiva como socios dentro del Gobierno municipal.

La primera edil argumentó en el pleno: “Sabéis que me podía haber puesto un sueldo como alcaldesa, que si te fijas en los pueblos de alrededor, ninguno es inferior a los 4.000 o 4.500 euros al mes. Yo por motivos X he decidido renunciar a ese sueldo y estar solamente por asistencia”.

Tal y como han explicado fuentes socialistas a elDiario.es, los motivos X son que Fort es extrabajadora de la banca y está prejubilada. Por lo tanto si cobrara del Ayuntamiento con dedicación exclusiva (el anterior alcalde de Compromís cobraba 44.000 euros al año) no podría percibir su prejubilación. De esta forma, además de percibirla, cobrará del Ayuntamiento sin tener dedicación exclusiva al menos 2.500 euros mensuales por asistencia al pleno, a las juntas de Gobierno y de Coordinación y a las comisiones, en total, 30.000 euros al año a los que habrá que descontar la correspondiente retención de Hacienda.

El nuevo equipo de Gobierno ha aprobado un aumento de las cuantías que abona el Ayuntamiento a los concejales sin dedicación exclusiva, como es su caso, de 150 euros a 400 euros por asistencia al pleno, de 72 a 200 euros por asistencia a cada junta de Gobierno (suele haber cuatro al mes), de 150 a 200 por asistencia a cada junta de coordinación (suele haber cuatro al mes) y de 75 a 100 euros por asistencia a cada una de las cinco comisiones, donde el PP cuenta con cuatro miembros en cada de ellas.

El municipio de Chiva tiene 16.000 habitantes. Sin embargo, en València, con 800.000 habitantes, el Ayuntamiento paga 223 por asistencia al pleno, 112 euros por asistencia a cada junta de Gobierno, y 84 euros por cada comisión, tan solo a los concejales que no tienen dedicación exclusiva ni parcial.

Además, para los concejales con dedicación exclusiva (dos del PP, uno de Vox y uno de Activa Chiva) se ha aprobado una subida retributiva del 22%, pasando de 31.000 euros que cobraban en el anterior mandato y los actuales 37.800 euros.

En cuanto a los concejales de la oposición, cobrarán por la asistencia a los plenos y a las comisiones, puesto que a las juntas de Gobierno y de Coordinación tan solo asisten los del equipo de Gobierno, que además se da el caso de que en ambos órganos están todos los que no tienen la dedicación exclusiva.

En opinión del portavoz socialista Ernesto Navarro “este sobresueldo encubierto es cuanto menos reprobable desde el punto de vista ético, puesto que como dijimos en campaña venimos a trabajar por el pueblo y no a enriquecernos a costa de los chivanos y chivanas”

Desde el grupo socialista entendienen que las indemnizaciones se establecen por el perjuicio que supone la asistencia a los citados órganos, pero en ningún caso tiene sentido que sirvan de jugoso complemento retributivo a los concejales del Gobierno y que al no marcar, como hacen la mayoría de ayuntamientos, unos límites razonables, que eviten el abuso de asistencias y por tanto de cobros por indemnizaciones, pueden suponer un gasto para las arcas municipales cuya legalidad pudiera estar en entredicho.

“Hay que decir, que según los cálculos realizados, esta decisión le puede costar a las arcas municipales un incremento en la partida correspondiente de Asignaciones por asistencia a sesiones, hasta más de doscientos mil euros, cuando en los presupuestos actuales está cifrada en ochenta mil euros”, advierten desde el grupo socialista.

Esta redacción ha tratado de contactar con la alcaldesa de Chiva para obtener su versión de los hechos sin haber obtenido respuesta a las diferentes llamadas y mensajes.