La alcaldesa de València del PP incumple su promesa electoral y no apagará las cámaras de control de acceso a Ciutat Vella

Las cámaras que contralan los vehículos que acceden al Area de Prioridad Residencial (APR) del centro histórico de València y que sancionan a los que no están registrados no se apagarán por completo tal y como prometió la alcaldesa de València del PP, María José Catalá, antes de las pasadas elecciones.

Esta medida, implantada por el anterior Gobierno municipal de izquierdas que lideraba Joan Ribó para reducir el tráfico en el mayor entorno monumental de la ciudad, fue una de las más criticadas por los populares desde su puesta en marcha al considerar que tenía un carácter recaudatorio.

Sin embargo, Catalá confirmó este viernes que finalmente no se apagarán todas las cámaras. No obstante, indicó que se plantean “modificaciones” y “cambios sustanciales” a partir de las medidas que el nuevo ejecutivo local ha consensuado con vecinos y comerciantes de esa zona con el fin de hacer “muchísimo más fácil” su vida.

En concreto, se eliminarán los bucles que el anterior Gobierno municipal creó en este entorno antes de instalar las cámaras para evitar que se utilizara el centro histórico como un atajo para cruzar la ciudad, reduciendo de esta forma el tráfico a los vehículos de los residentes. Sin embargo, con las cámaras implantadas se considera desde el actual equipo de Gobierno del PP y tras las reuniones con vecinos y comerciantes que estos bucles, que dificultan la movilidad de los residentes en el perímetro acotado por las cámaras, carecen de sentido, por lo que se modificará el sentido de algunas calles para facilitar la entrada y salida de los vehículos registrados del enclave.

Catalá se pronunció de este modo tras la visita que realizó a las obras del Palau de la Música, preguntada por si las cámaras para controlar los accesos a la APR de Ciutat Vella se van a apagar.

La primera edil destacó que el nuevo “concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, lleva todo el mes de agosto y de julio hablando con distintas entidades vecinales y de comerciantes”, entre otras, y anunció que su equipo tiene previsto en una próxima comparecencia pública dar a conocer qué va a hacer con la APR.

“Vamos a realizar una comparecencia pública próximamente en la que vamos a explicar qué vamos a hacer con la APR. Hemos consensuado con los vecinos una serie de medidas, hemos consensuado con los comerciantes también una serie de medidas. Tenemos ya un paquete de modificaciones y de cambios sustanciales en la APR de Ciutat Vella y queremos presentarlos”, expuso.

Catalá avanzó así que habrá “modificaciones en esa APR”, pero matizó que no se apagarán todas las cámaras. “Si me preguntan ¿van a apagar todas las cámaras? No vamos a apagar todas las cámaras”, dijo la responsable municipal.

Tras ello, la alcaldesa comentó que se prevén “modificaciones que hagan muchísimo más fácil la vida de los vecinos y de los comerciantes” de ese entorno de la ciudad de València.

Preguntada por la fecha en la que se dará a conocer el plan previsto para el Área de Prioridad Residencial, María José Catalá consideró que “más o menos en dos semanas” se podrían “presentar las medidas”.