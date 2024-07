El Ayuntamiento concede al Valencia CF una licencia de obras con garantías para que finalice el nuevo estadio

El Valencia CF ya dispone de la documentación necesaria para reiniciar las obras del nuevo estadio que llevan 15 años paralizadas. El Ayuntamiento ha aprobado este viernes la licencia de obras y actividades que ya ha sido remitida al club y que puede contribuir a afianzar la posible candidatura de València como sede del Mundial de 2030.

Eso sí, no se trata de un cheque en blanco, ya que la entidad deberá de cumplir una serie de condiciones en primer lugar para poder poner las obras en marcha y en segundo lugar, en caso de cualquier retraso o interrupción de las obras, se le exigirán garantías financieras, e incluso se le podrían imponer penalidades que llegarían hasta la pérdida de los derechos urbanísticos, según han adelantado Onda Deportiva València y Las Provincias, y ha confirmado elDiario.es.

Con la incógnita de la aprobación del planeamiento urbanístico que se debe llevar al pleno del próximo 23 de julio, el Ayuntamiento, en la documentación remitida al club, da un plazo de seis meses para que empiece las obras (el máximo establecido por ley) y de 30 meses para que las finalice. Además, el Valencia CF deberá presentar el proyecto de ejecución con capacidad para 70.000 espectadores en el que se verá al detalle los acabados y el presupuesto actualizado en un plazo de tres meses.

En el capítulo de las penalizaciones, si el club no inicia los trabajos pasados seis meses o si una vez iniciados se paralizan, deberá aportar una garantía financiera en 15 días por el 100% del importe de las obras. De no presentarla, la licencia de obras se daría por caducada y el Valencia CF podría incluso perder aprovechamientos urbanísticos. Además, se resolverían los convenios de los años 2005 y 2007 y se le podría exigir al club una indemnización por daños y perjuicios por el incumplimiento.

El equipo de Gobierno municipal del PP y de Vox no han aclarado si llevarán el planeamiento urbanístico (fichas) que garantiza la vigencia de la edificabilidad con la que el club pretende financiar parte de las obras, esto es, los 40.000 metros de terciario de la avenida de las Cortes Valencianas (comprometidos con Atitlan), así como 75.900 metros cuadrados de residencial y otros 14.000 de terciario en la parcela de la avenida de Aragón. Este punto no figura en el orden del día de la comisión de Urbanismo, previa al pleno. De no aprobarse en el pleno, a partir del 3 de agosto cobraría vigencia el planeamiento de la actuación territorial estratégica (ATE) que también incluye estos terrenos.