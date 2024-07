Alegría afirma que València puede ser sede del Mundial de 2030 si se desbloquea el estadio y Catalá dice que están “trabajando”

“Todos los que han presentado la posibilidad de ser sede para el Mundial de fútbol de 2030 conocen las condiciones y las certezas que tienen que presentar y por lo tanto esos son los pasos que tienen que trasladar todas las que se han presentado. Todas han trasladado ya estas garantías y es verdad que en el caso de València queda ese diálogo y ese consenso por parte de las autoridades locales con la presidenta del Valencia CF”.

La ministra de Deportes, la socialista Pilar Alegría, se ha pronunciado así este miércoles preguntada por la situación de València como posible sede del Mundial de 2030 y sobre si el bloqueo del nuevo estadio del Valencia CF el principal escollo para que la ciudad pueda seguir optando a albergar partidos de la competición internacional de fútbol más importante.

Como ha informado elDiario.es, Alegría ha confirmado que estas garantías se deben aportar a la FIFA antes del 31 de julio y que el Gobierno defenderá que todas las sedes españolas que cumplan las condiciones puedan ser sedes. Luego el organismo internacional será el que tenga la última palabra.

La ministra se pronunciado así en una visita al Centro de Tecnificación de Hockey en el polideportivo Virgen del Carmen del barrio de Beteró, en València, acompañada de la alcaldesa María José Catalá, de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé y de la concejala de Deportes, Rocío Gil.

Sobre esta cuestión, preguntada Catalá por el acuerdo político que posibilitaría la aprobación de las fichas urbanísticas necesarias para desbloquear las obras del nuevo estadio del Valencia CF y que se debe producir este mismo mes, se ha mostrado cauta: “Estamos trabajando en esa cuestión. Lo importante es que València como ciudad sigue ahí, la candidatura sigue en marcha, esto se hace paso y paso y vamos a seguir andando”.

Sobre la situación de la licencia de obras, uno de los requisitos que pedía el club para firmar el contrato con la FIFA, Catalá ha afirmado que “es una tramitación administrativa que no depende de ningún criterio político, tiene sus plazos y sus trámites y estamos pendientes de la recepción del último informe y a partir de ahí cuando está todo para otorgarlo se otorga. Ahí la alcaldesa no influye; faltaba un informe de una última entidad que no es municipal y poco más”.