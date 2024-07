Catalá se desmarca de Vox y desbloquea con Compromís y el PSPV el plan urbanístico del nuevo estadio del Valencia CF

Vía libre al reinicio de las obras del nuevo estadio del Valencia CF. Una vez otorgada la licencia de obras al club con una serie de condiciones y penalizaciones en caso de incumplimiento de los plazos, faltaba lograr un acuerdo político de al menos 17 concejales para aprobar las fichas urbanísticas que garantizan al club que dirige el magnate Peter Lim el mantenimiento de los derechos urbanísticos que le otorgaba la caducada actuación territorial estratégica (ATE), con los que se deben financiar gran parte de las obras: 40.000 metros de terciario de la avenida de las Cortes Valencianas (comprometidos con Atitlan), así como 75.900 metros cuadrados de residencial y otros 14.000 de terciario en la parcela de la avenida de Aragón.

El acuerdo se ha alcanzado en una tensa comisión de Urbanismo celebrada este miércoles en virtud de una moción conjunta presenta por Compromís y el PSPV como alternativa a otra presentada por Vox. El PP ha descartado la opción de sus socios de Gobierno de extrema derecha y, añadiendo un punto aceptado por las partes, ha apoyado la presentada por socialistas y valencianistas que va en la línea de las condiciones que ya se habían incluido en la licencia de obras y de lo que ya presentó el propio PSPV en el pleno del mes de mayo, aunque entonces el PP y Vox lo rechazaron.

De esta forma, el acuerdo rubricado este miércoles se llevará al pleno del próximo martes 23 de julio, donde salvo sorpresa se aprobará por mayoría de 29 concejales (13 del PP, 9 de Compromís y 7 del PSPV). El acuerdo es doblemente importante porque además de quedar desbloqueada la operación, de no aprobarse este mes existía la posibilidad de que a partir del 3 de agosto el club recuperara la edificabilidad sin restricciones. A ello se une que la ciudad ganará enteros para colarse entre las sedes del Mundial de 2030.

La moción aprobada cuenta con cinco puntos (documento al final de la información), según los cuales, en primer lugar, se establece la aprobación de las fichas urbanísticas (edificabilidad sujeta a condiciones) en el pleno de julio. En segundo lugar, que en las fichas se incluyan las condiciones y características que debe cumplir el nuevo estadio, un punto que avaló en un informe el secretario del pleno.

El tercer punto establece la realización de una auditoría externa que establezca el coste total de las obras que quedan por ejecutar (contemplado también en la licencia de obras). Si llegado el momento de aprobar el plan urbanístico para construir las viviendas en la parcela de Mestalla (avenida de Aragón) quedan obras por ejecutar en el nuevo estadio, el club deberá presentar una garantía bancaria por el coste de los trabajos que quedan por ejecutar. De esa forma se frena una posible venta de ese suelo sin asegurarse antes de que se va a finalizar el estadio.

El cuarto punto del acuerdo establece la pérdida de los beneficios urbanísticos del Valencia CF si incumple los plazos de ejecución contemplados en la licencia de obras (una penalización que también contempla la propia licencia) y el quinto punto establece que antes de que se entreguen las licencias de obras para desarrollar los 40.000 metros cuadrados de terciario de la avenida de las Cortes Valencianas el club debe abonar la totalidad de la cuantía del pabellón deportivo de Benicalap.

Como informó este diario, en virtud de la licencia de obras concedida, el Ayuntamiento da un plazo de seis meses para que el club empiece las obras (el máximo establecido por ley) y de 30 meses para que las finalice. Además, el Valencia CF deberá presentar el proyecto de ejecución con capacidad para 70.000 espectadores en el que se verá al detalle los acabados y el presupuesto actualizado en un plazo de tres meses.

Moción fallida de Vox

La moción presentada por PSPV y Compromís y apoyada por el PP ha surgido como alternativa a otra presentada por el portavoz de Vox, Juan Manuel Badenas, muy crítico y molesto con sus socios de Gobierno a los que acusó de ocultarle el otorgamiento de la licencia de obras al Valencia CF así como las garantías que incluía.

En su moción, Badenas proponía la auditoría externa sobre el coste de las obras; derogar el planeamiento urbanístico vigente en el ámbito del nuevo estadio y de Mestalla promoviendo normas transitorias hasta la aprobación del nuevo; iniciar de forma inmediata una nueva modificación del Plan General en los mismos ámbitos; y la resolución de los convenios de 2005 y 2007 sobre las condiciones y características del nuevo estadio.

Reacciones políticas

El portavoz municipal del PSPV, Borja Sanjuán, ha comentado que la moción aprobada “es en esencia la misma que presentamos hace dos meses en el pleno municipal, pero en aquel momento no fue posible aprobarla porque al final las circunstancias políticas son las que son; pero no es el día de los reproches, sino de felicitaciones porque al final una propuesta muy trabajada, muy defendida que ha costado convencer a las partes de que era la mejor solución para la ciudad y para el club ha podido salir adelante, por eso creo que hoy es un día de alegría para los que creemos que no tenemos que dejar que haya un máximo accionistas que siga tomándole el pelo a la ciudad y al club y que tenemos que desatascar una situación que es muy lesiva para el interés general de la ciudad y del Valencia CF”.

El concejal de Compromís, Pere Fuset, ha explicado que Compromís y PSOE han blindado los intereses del Valencia CF y de la ciudad, a través de una moción que asegura la construcción del Nou Mestalla con garantías, frente a la irresponsabilidad de Catalá y la continua estafa de Peter Lim a la ciudad y al club. “Hoy tenemos una prueba más de que Catalá es una alcaldesa irresponsable. Estamos ya demasiado acostumbrados en este año que llevamos sufriéndoles en el gobierno, que las 'pensaetes' de Catalá llevan esta ciudad al límite -cuando no a la parálisis-, como en el València Club de Fútbol. Catalá nos ha llevado a una situación límite, a tan sólo dos semanas del 3 de agosto, cuando sin la aprobación de unas fichas, Peter Lim habría tenido barra libre, todos los derechos, sin compromiso ni obligación alguna”.

El portavoz de Vox, Juan Manuel Badenas, ha criticado que con esta moción apoyada por el PP, Compromís y el PSPV “se le entregan a Peter Lim los derechos urbanísticos, lo han disfrazado en cinco puntos que son una continuación de la licencia de obras”. Badenas ha recordado que Vox había presentado otra moción “para impedir que el Valencia Cf tuviera sus derechos urbanísticos para poderlos vender” y ha explicado que no se han adherido al texto aprobado porque “en ningún caso se establece la petición de un aval por el coste total de las obras del nuevo estadio”.

El concejal de Urbanismo del PP, Juan Giner, ha destacado que “29 de los 33 concejales que tiene el Ayuntamiento de València se han comprometido a aprobar las fichas urbanísticas en el próximo pleno; ha imperado la cordura, y desde agosto el Valencia CF tendrá todos los condicionantes que contemplan las fichas urbanísticas”.