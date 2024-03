Catalá justifica el adoctrinamiento antiabortista de sus socios de Vox: “En València cabemos todos, a nadie se le obliga a ir”

La alcaldesa de València del PP, María José Catalá, se ha pronunciado este martes sobre el 'Encuentro en Defensa de la Vida Ciudad de València' promovido por el concejal de Sanidad de Vox, José Gosálbez, en el que se promovió el antiabortismo en el centro municipal Jubiocio del barrio de Benicalp ante unas 200 personas, 53 de ellas alumnos de cuarto de ESO de un colegio concertado. Entre los ponentes estuvo el también diputado nacional de Vox condenado por maltrato, Carlos Flores, como catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de València.

Lejos de tratar de distanciarse de sus socios como ha hecho en otras ocasiones, Catalá ha venido a justificar la jornada: “Últimamente no paro de decirlo a derecha e izquierda, me paso la vida diciendo que en esta ciudad cabemos todos, lo digo a derecha y a izquierda. Lo digo cuando Vox plantea alguna iniciativa y cuando hay alguna protesta de otro tipo de actos. Hemos celebrado días mundiales, la semana pasada contra el racismo, ayer del derecho a la vida con absoluta normalidad. A nadie se le obliga a ir, esto es una cuestión a la que se puede asistir o no y yo permitidme que insista, llevo dos semanas diciendo a derecha e izquierda que en esta ciudad cabemos todos. Caben todas las sensibilidades, caben todas las formas de ver determinadas cuestiones y lo importante es no imponer nada y dar la oportunidad de trabajar con tranquilidad en una ciudadanía que es diversa y es plurar”.

La alcaldesa, cuestionada sobre la presencia de una sola sensibilidad en la jornada, ha añadido que “es una conferencia que se hace por determinados ponentes que se considera por la Concejalía de Sanidad, no deja ser un acto puntual, en un día puntual, conmemorando un día mundial como hemos hecho en otras ocasiones y no va más allá de esto”. Tras insistirle sobre si comparte o se separa de la posición de Vox, ha reiterado que “en esta ciudad cabemos todos”.

Sobre el mismo asunto, el exalcalde de Compromís, Joan Ribó, quien ha mantenido un encuentro institucional con Catalá con motivo de su renuncia al acta de concejal para dedicarse en un segundo plano a cuestiones del partido, ha considerado, y así se lo ha transmitido a la alcaldesa, que “no es algo que se tenga que hacer un centro público de un Ayuntamiento, a la ciudad de València no le va bien, no la pone una posición positiva” y añadido que Catalá le ha comentado que “no era su posición”, pero que está “en una coalición de Gobierno y que se trata de otro partido que necesita manifestar que está ahí”.

Como ha informado elDiario.es, tanto el Ministerio de Educación que dirige la socialista Pilar Alegría como la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz (Sumar) han comentado el adoctrinamiento que han supuesto esta jornada a la que asistieron 53 alumnos de cuarto de ESO y uno de bachillerato del colegio concertado Inmaculado Corazón de María para los que el Ayuntamiento fletó un autobús. Desde el centro confirmaron a elDiario.es la presencia de los alumnos en la charla aunque declinaron hacer más comentarios. Precisamente, uno de los ejes del pacto de Gobierno entre el PP y Vox en la Comunitat Valenciana era, supuestamente, “sacar la ideología de las aulas”.

Fuentes de Vox han explicado a elDiario.es que se ha invitado al encuentro a centros públicos, concertados y privados y a los que se mostraban interesados, se les comunicaba que se ponía un autobús a su disposición. Así consta en el aviso que se trasladó a los padres de los alumnos, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que se solicita autorización: “El servicio de Sanidad pone a disposición de los colegios un servicio de autobús”.

En cuanto al cuadro de ponentes de la jornada, estuvo conformado por el diputado nacional de Vox condenado por maltrado y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de València Carlos Flores Juberías; la directora de Departamento de Medicina y Cirugía de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Belén Merck Navarro; y el profesor de Bioética y adjunto al Vicerrectorado de Investigación de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Emilio García Sánchez.