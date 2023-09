Catala paraliza la eliminación del túnel de Pérez Galdós y plantea eliminar un carril bus en favor del vehículo privado en Colón

La alcaldesa de València del PP, María José Catalá, anunció este viernes cambios en dos actuaciones urbanísticas y de movilidad impulsadas por el anterior equipo de Gobierno municipal de Compromís y el PSPV.

En concreto, Catalá cuestionó la eliminación del túnel de la avenida de Pérez Galdós, demandada por los vecinos y proyectada en el pasado mandato, y comentó que tienen previsto eliminar uno de los carriles bus de la calle Colón en favor del vehículo privado, de forma que la vía volvería a contar con dos carriles para los privados y uno para EMT y taxis.

Catalá indicó este viernes que ha pedido a los técnicos que “encuentren una solución para que los vecinos” de la avenida Pérez Galdós “vean minimizado el nivel de contaminación acústica” de este entorno sin que se colapse la ciudad.

Catalá destacó que son 60.000 los vehículos que pasan “todos los días” por esta vía y ha considerado, respecto al proyecto de reforma planteado, que se debe encontrar una solución que no suponga que ese tráfico genere problemas en otros puntos de la capital valenciana.

La primera edil se pronunció así después de que su equipo haya señalado que trabaja en un informe para conocer la repercusión que tendría eliminar el túnel de esta vía y, en consecuencia, el paso de vehículos.

“Pasan todos los días 60.000 vehículos, requiere una pensadita”, dijo la responsable municipal y representante del PP en alusión también al proyecto planteado por el anterior equipo de gobierno municipal, formado por Compromís y PSPV.

“Por Pérez Galdós cada día pasan 60.000 vehículos y eso es una cosa que el anterior equipo de gobierno no pensó. Yo tengo la mala costumbre de pensar que cualquier adecuación por una vía principal por la que pasan todos los días 60.000 vehículos requiere una pensadita”, manifestó.

“Esa es una mala costumbre que tiene esta alcaldesa: informes técnicos, simulaciones de tráfico, simulaciones de cómo se van a congestionar otras vías principales, qué niveles de colapso vamos a sufrir”, agregó Catalá.

Tras ello, la primera edil se mostró “absolutamente convencida” de que se encontrará “una solución que haga mucho más tranquilo el día a día de los vecinos de Pérez Galdós”. “Estoy comprometida con ellos a conseguir una mejora de su calidad, de la calidad de su vivienda y de su vida”, dijo.

Catalá invitó a “la oposición --local, en referencia a Compromís y PSPV--” a dejar de “decir mentirijillas” sobre la avenida Pérez Galdós y la reforma plantea para ella. “Decir que se presentó a los fondos europeos que se tapara el túnel de Pérez Galdós es mentir. Lo que se presentó a proyectos europeos eran recursos oportunos para hacer una cale más verde” y “más transitable con distintas posibles soluciones, no solo tapar el túnel”, aseguró.

“Primero es una mentira; segundo, no vamos a perder los fondos; tercero, lo que estamos haciendo son simulaciones de tráfico; y cuarto, quiero encontrar y he pedido a los técnicos que me encuentren una solución para que los vecinos vean minimizado el nivel de contaminación acústica y que al mismo tiempo no colapsemos la ciudad”.

Grezzi asegura que se perderán los fondos Europeos

Sin embargo, el concejal de Compromís y anterior responsable de Movilidad, Giuseppe Grezzi, comentó que “las declaraciones de la señora Català, referidas a la parada del proyecto de transformación integral de la AVV Pérez Galdós son muy muy preocupantes: o no sabe de qué va la cosa, o algún asesor le ha engañado o lo que es peor, miente a conciencia”.

Según Grezzi, “la financiación de los proyectos europeos del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, específicamente el Componente 1, tiene como objetivo, textualmente, impulsar la descarbonización de la movilidad urbana, la mejora de la calidad del aire y de la calidad de vida en las ciudades, aprovechando las oportunidades económicas, sociales e industriales asociadas a esta transformación”.

El proyecto de Pérez de Galdós, “así como todo el resto de proyectos que suman más de 20 millones de euros, cumplen esos objetivos, que no son otros que la reducción sustancial del tráfico rodado, de la contaminación y de las emisiones”. Y cualquier actuación “tendente a hacer puro maquillaje, como pretende la señora Catalá, sin profundizar en las transformaciones, solo es un fraude y provocará la pérdida de la financiación”.

Grezzi aseguró que “quien miente y engaña es la señora Catalá, por eso tenemos el deber de denunciarlo hasta donde haga falta en todas las instancias, hasta llegar a Europa si es necesario para evitar un retroceso imperdonable en plena emergencia climática”.

Cambios en la calle Colón

Por otro lado, preguntada por la situación de la calle Colón y los cambios que en ella podría impulsar su equipo de gobierno, María José Catalá comentó que esta vía “va mal” y que en ella “debería haber un carril más de vehículos privados y un carril menos de bus”.

La alcaldesa explicó que su ejecutivo trabaja “haciendo distintas simulaciones de tráfico porque a la calle Colón le afecta el Plan Especial de Ciutat Vella”. Así, expuso que se debe “hacer un expediente en el que se justifique que volver a recuperar un carril de vehículos privados en Colón lo que hace es disminuir el tráfico en otras vías principales de Ciutat Vella que tienen por ejemplo BIC --Bienes de Interés Cultural--”.

Catalá se refirió de este modo a vías como Poeta Querol o La Paz, “que sufren ahora un colapso”. Ha resaltado que la primera “tiene dos BICs y un tráfico que no tenía”, como “la calle de la Paz, con un tráfico que no tenía”.

La primera edil insistió en que si se recupera “el carril de vehículos privados en Colón dejaría de sufrirse” en esas calles y ha concretado que su equipo está trabajando “para hacer la modificación oportuna”.

“No es una cuestión simplemente de apretar un botón. Es una cuestión de hacer una modificación que altera el tráfico de la ciudad. Y nuestra modificación lo va a alterar para bien”, subrayó.

“Lo que estamos haciendo son todas las simulaciones para justificar que un nuevo carril, de nuevo recuperar el carril de vehículo privado en la calle Colón, lo que hace es mejorar la movilidad de toda la zona de Ciutat Vella y con ello evitar las congestiones de tráfico en zonas de especial protección como las que he dicho”, insistió.

María José Catalá concretó que lo que se está haciendo es “un informe de Patrimonio con simulaciones de tráfico, de tránsito de tráfico” por la calle Colón.