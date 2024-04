Catalá ve “positiva” la iniciativa del Valencia CF para retener el Mundial y espera el fallo de la ATE para reactivar el nuevo estadio

“No opino sobre las decisiones que toma el Valencia CF. La disposición es positiva y yo me alegro de ello, pero no opino sobre esas decisiones porque no me incumben. Como responsable de la ciudad que se acerque el Mundial me parece bien. Yo siempre he dicho que no voy a condicionar mis decisiones con el Valencia CF al Mundial porque creo que no sería lo oportuno, pero la predisposición del Valencia CF positiva siempre me va a parecer bien”.

La alcaldesa de València, María José Catalá, se ha pronunciado así este jueves a preguntas de elDiario.es sobre la disposición del club a firmar el contrato con la FIFA para optar a ser sede de la competición, condicionado a obtener las licencias para retomar la obra del nuevo estadio a la aprobación del plan urbanístico, tal y como avanzó este miércoles Ser Deportivos Valencia.

Catalá ha insistido en que no puede opinar “sobre algo que le corresponde al Valencia CF, porque el convenio con la FIFA le corresponde al club negociarlo, igual que el Ayuntamiento remitió su propio documento a la FIFA; yo puedo opinar sobre mi documento, no sobre el del Valencia CF”.

Sobre la situación de la auditoría para confirmar el coste de las obras del nuevo estadio, la licencia de obras y la aprobación de las fichas urbanísticas (planeamiento) que devolverían al club los activos inmobiliarios que estaban previstos en la caducada actuación territorial estratégica (ATE), Catalá ha recordado que en el acuerdo de la comisión de urbanismo en el que se aprobó la mencionada auditoría también se incluyó un punto por el cual no se tomaría ninguna decisión hasta conocerse el fallo judicial sobre la ATE, una sentencia que se conocerá en los próximos días.

Las fichas urbanísticas son la parte más importante para desatascar la situación. El problema estriba en que el PP carece de la mayoría (17 concejales de 33) necesaria para sacarlas adelante en el pleno, ya que sus socios de Gobierno de Vox, con cuatro concejales, se han opuesto frontalmente a otorgar al club cualquier beneficio mientras Lim sea el máximo accionista. Tampoco Compromís y el PSPV se han mostrado partidarios de aprobarlas, pese a ser las mismos que ellos tramitaron en el Gobierno, entre otros motivos porque consideran que el nuevo estadio proyectado no cumple los mínimos exigibles y porque retrasar la firma del convenio al inicio de las obras implica asumir ese proyecto.

En virtud de estas fichas el Valencia CF recuperaría los 40.000 metros cuadrados de suelo terciario ubicados en la parcela de la avenida de las Cortes Valencianas una vez abonara al Ayuntamiento los 9,8 millones de euros del coste del pabellón deportivo de Benicalap, y volvería a disponer de los 75.900 metros cuadrados de edificabilidad residencial y de otros 14.000 de terciario en la parcela de la avenida de Aragón una vez haya finalizado las obras del nuevo estadio.