La consellera Mollà dice que "tocará ir al ámbito judicial" si la ampliación del puerto de València se salta la protección de la Albufera

"Espero que el Ministerio de Transición Ecológica actúe y si no creo que al final, tocará ir al ámbito judicial, y yo espero que no lleguemos a ese punto".

Así se pronunció este lunes la consellera de Emergencia Climática, Mireia Mollà, ante la posibilidad de que el Puerto de València siga adelante con su ppolémica ampliación norte a pesar de que, tal y como advirtió a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), las medidas cautelares asociadas a la revisión y actualización del Plan de Ordenación y Recursos Naturales (PORN) de l’Albufera chocan con la nueva terminal y por tanto su tramitación debe paralizarse.

Mollá informó de su decisión de no tener "más interlocución con una Autoridad Portuaria que se niega a preservar el interés general para preservar el interés de las navieras o de un proyecto que solo tiene una vertiente económica porque ambiental no tiene ninguna".

Además, comentó que ha hablado "con la autoridad" que entiende que puede "de oficio" intervenir, como es el mencionado ministerio, para que "si el Puerto de València, como órgano promotor y sustantivo, quiere obviar las implicaciones que tiene el proyecto para nuestro entorno, las playas del sur y l'Albufera que haya un mecanismo para actuar de oficio".

Tras notificar a la APV que la ampliación choca con las medidas cautelares del PORN de l'Albufera, que establecen que en todo el ámbito del parque natural, tanto en la zona marina como en la terrestre, no se pueden desarrollar proyectos que puedan causar algún tipo de afección, el presidente del Puerto, Aurelio Martínez, contestó a Mollà por carta que las obras que faltan por acometer para completar la ampliación, es decir, los muelles y la demolición de un contradique principalmente, están en el interior de las aguas abrigadas del Puerto y que por tanto no tienen afección en el espacio marino de la Red Natura 2000 vinculado al Parque Natural de l'Albufera.

Un argumento rechazado por la consellera, quien notificó esta vez a todos los miembros del consejo de administración de la APV que “cualquier actuación que contravenga esta norma -en referencia a las medidas cautelares del PORN recogidas en el acuerdo del Consell de 18 de diciembre de 2020- se hace a sabiendas de su injusticia, haciéndese personal y directamente responsables de ella”.

La carta recuerda que la actualización del Plan de Ordenación tiene por objeto la ampliación zonal del ámbito de protección del parque natural, tanto en su ámbito terrestre como en el marino, cuyo alcance no se conocerá hasta que no concluya el procedimiento de revisión, con una duración máxima de tres años.

En este sentido, según Mollà, no cabe descartar la afectación derivada de obras como el canal de acceso y dragados previstos en tanto que se desconocen los extremos de la nueva extensión territorial, que ya incluye, por ejemplo, la zona marina próxima a litoral del parque natural. “La APV no puede concluir que no se verá afectado un territorio que permanece abierto a incluir nuevas zonas y prolongar su tamaño”, subrayó.