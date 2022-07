La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, pretendió dar una lección a la cámara baja al arrancar su discurso este martes en el debate del estado de la nación pidiendo un minuto de silencio por las víctimas de ETA y fueron los grupos, puestos en pie, en su totalidad quienes evitaron la imagen que quizá buscaban los populares. Bildu cumplió con la liturgia del recogimiento y demostró que quien no avanza no es la izquierda abertzale, sino la derecha que, con Aznar, Rajoy, Casado o Feijóo, no renuncia a usar a las víctimas con fines partidistas.

Esta estrategia se trasladó este miércoles al pleno extraordinario del Ayuntamiento de València, en el que se ha vivido un momento de tensión que poco tiene que ver con el espíritu de Ermua, basado de la unidad de todos los demócratas, surgido tras aquel brutal asesinato.

Durante la sesión, se han guardado tres minutos de silencio y se ha dado lectura a un texto en homenaje a Miguel Ángel Blanco por el 25 aniversario de su muerte. El texto apoya a todas las víctimas del terrorismo de ETA y condena los asesinatos.

Además de Miguel Ángel Blanco, se ha recordado a otros políticos como Ernest Lluch, Isaías Carrasco, Francisco Tomás y Valiente y Gregorio Ordoñez. Sin embargo, el texto final, un modificado aprobado por el equipo de Gobierno formado por Compromís y el PSPV, sobre una moción presentada por el PP el pasado 6 de julio, no ha gustado a los populares, que tras una discusión se han levantado y, junto a Ciudadanos y Vox, han abandonado el pleno.

Qué episodio más bochornoso hemos vivido hoy.



Toda la derecha se ha salido del pleno en el homenaje que hemos hecho a Miguel Ángel Blanco. Entre bronca e insultos.



Indignante y vergonzoso. pic.twitter.com/2q0sp8nIVD — Sandra Gómez/💜 (@SanGomezLopez) 13 de julio de 2022

Al tratarse de un pleno extraordinario, no había posibilidad de acordar mociones ni incluir puntos fuera del orden del día, por lo que por indicación del alcalde, Joan Ribó, se ha procedido a la lectura del texto acordado por la mayoría representada por socialistas y valencianistas, quienes han lamentado el uso electoralista y de división que hace el PP en este tema, que ha impedido que haya unanimidad frente al terrorismo y la condena firme de los asesinatos.

A continuación, se reproduce el texto íntegro aprobado y leído por el secretario del pleno, y después, el fragmento que se ha elimado del texto propuesto originalmente.

“Se cumplen 25 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. 25 años de aquellas 48 horas de julio de 1997 en las que España entera estuvo pendiente del destino de un joven de 29 años, concejal del Partido Popular en Ermua, y que son recordadas por millones de españoles con emoción, por lo vivido y sufrido, con indignación ante un asesinato a cámara lenta y con reprobación ante un crimen terrorista que por sus especiales circunstancias desató un clamor social contra ETA tras casi 30 años de imposición totalitaria y 777 víctimas mortales. ETA exigió al Gobierno de España el acercamiento de todos sus presos a cárceles del País Vasco, si no se cumplía este chantaje asesinaría a Miguel Ángel Blanco en 48 horas. Cuando se conoció la noticia de su secuestro los vecinos de Ermua salieron a las calles, acompañaron a la familia, mantuvieron las movilizaciones mañana, tarde y noche, llenaron las calles de fotos y carteles de Miguel Ángel. Sintieron que ETA estaba atentando contra ellos mismos y respondieron, al chantaje: con valentía, con firmeza, con determinación. Esta marea de indignación popular por la amenaza de muerte a Miguel Ángel se extendió por toda España. Miles de concentraciones, manifestaciones y actos se sucedieron los días 10, 11, 12 y 13 de julio. Las imágenes de aquellos días son inolvidables. Millones de españoles participaron en las movilizaciones y estuvieron pendientes de los medios de comunicación. Los ciudadanos exigieron a ETA que no asesinara a Miguel Ángel y lo liberara. El gobierno de España, la oposición, todas las instituciones, y la mayoría de la sociedad civil no cedieron al chantaje y demostraron unidad. Ciudadanos y partidos políticos de derechas, de izquierda, nacionalistas, no nacionalistas, se manifestaron unidos exigiendo la libertad de Miguel Ángel Blanco. Solo se quedó fuera Herri Batasuna, brazo político de ETA. Los ciudadanos, de una forma clara y decidida marcaron una línea divisoria entre demócratas, todos los que repudiaban la tortura a la que ETA estaba sometiendo a Miguel Ángel y a su familia, y los que no la condenaban. El 12 de julio, a las 48 horas, cumplieron su amenaza asesinando a Miguel Ángel. No pudimos salvar la vida de Miguel Ángel, pero defendimos nuestra dignidad y exigimos la aplicación del Estado de derecho para derrotar a la banda definitivamente. Nació el Espíritu de Ermua. Miguel Ángel Blanco era un joven lleno de proyectos, vitalista, comprometido con las ideas en las que creía. Se metió en política para mejorar la vida de sus vecinos en Ermua. Le apasionaba la música y la lectura. Era un buen hijo, un buen hermano, un buen amigo, un buen vecino. Nunca imaginó que otros vascos pudieran odiar tanto lo que él representaba. Miguel Ángel representaba la libertad de sentirse vasco y español, la tolerancia, la pluralidad política, el constitucionalismo. Todo aquello que ETA quería erradicar. La ideas y principios de Miguel Ángel Blanco eran la antítesis de las de ETA y por esto lo eligieron, como a muchos otros políticos como Ernest lluch, Francisco Tomas y Valiente, Isaías Carrasco y Gregorio Ordoñez. Todas las víctimas del terrorismo merecen nuestro homenaje, reconocimiento y solidaridad, son héroes de nuestra democracia. Las víctimas nos reclaman Memoria, Justicia, Verdad y Dignidad. Es un deber moral y político transmitir a los jóvenes esta parte de nuestra historia que encauzó la derrota definitiva de ETA y la centralidad de sus víctimas. Nos comprometemos a seguir defendiendo los principios que defendió Miguel Ángel Blanco y que son los principios compartidos de la mayoría de la sociedad española. El ejemplo de Miguel Ángel Blanco, la enseñanza de aquellos días de julio y el compromiso con la Memoria de todas las víctimas del terrorismo deben ser nuestra guía”.

La parte que se ha suprimido, según han asegurado fuentes del PP, es la siguiente: “Sin pistolas no sois nada”; “Vascos sí, ETA NO”; “ETA y HB, la misma cosa es”. “En esas 48 horas fuimos libres y dignos, nos rebelamos cívicamente contra la tiranía de ETA y por primera vez, ETA y su entorno se sintieron acorralados”.

“Más tarde a muchos otros políticos constitucionalistas. Miguel Ángel Blanco es un símbolo de convivencia, un referente de todas las víctimas del terrorismo, de su inocencia y dignidad”

“En estos 25 años hemos conseguido derrotar policialmente a ETA, pero la derrota política y social está todavía pendiente. Hoy luchamos contra el olvido del tiempo que ha provocado que generaciones de jóvenes no conozcan quién fue Miguel Ángel Blanco. Hoy no se han depurado las responsabilidades penales y políticas, más de 300 casos de asesinato siguen sin resolverse. Hoy, especialmente en el País Vasco y Navarra, la legitimación del terrorismo se evidencia en actos, fiestas, carteles y pintadas. Hoy la ideología por la que ETA mató sigue vigente y con más poder político que nunca. Hoy los herederos políticos de HB siguen sin condenar el terrorismo. Miguel Ángel Blanco nos unió en la defensa de la vida, la libertad y la democracia constitucional, que nos convierte en ciudadanos frente al fanatismo de la identidad, el sectarismo, la intolerancia. Defender la Memoria es no tergiversar interesadamente lo que sucedió. Defender la Justicia es exigir que se cumplan las condenas y se resuelvan los casos pendientes. Defender la Dignidad de las víctimas es no permitir que sus asesinos y sus cómplices las humillen.”

Fuentes populares han criticado que el Ayuntamiento no tenía ningún acto previsto para este martes, por lo que organizaron por iniciativa propia, que los tres minutos de silencia se han guardado a petición del PP y que ni siquiera se ha colgado una pancarta conmemorativa del balcón municipal.