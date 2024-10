La Diputación de València crea dos jefaturas con sueldos de más de 100.000 euros pese a los reparos del secretario

La Diputació de València aprobó este martes una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que reorganizará su plantilla a partir del 1 de noviembre con criterios objetivos que buscan una mayor eficacia y la transparencia de cada uno de los procesos. El acuerdo salió adelante con el voto a favor del PP y Ens Uneix, además de Vox, la abstención de Compromís y el voto en contra de los socialistas, muy críticos con el proceso.

En palabras del diputado de Administración General, Ricardo Gabaldón, “hemos eliminado jefaturas que carecían de trabajadores y hemos reforzado departamentos y servicios prioritarios en la atención que la institución presta a los municipios, como primer resumen de un amplio procedimiento y una ingente tarea negociadora”.

Sin embargo, el portavoz socialista, Carlos Fernández Bielsa, que la decisión se adopta contra la representación sindical, sin negociación y de forma que favorece a unos pocos, creando una plantilla a su medida, sin contestatarios y con personal de otras administraciones.

Bielsa lamentó que el coste económico de esta propuesta asciende a 484.000 euros, es decir, entre estas modificaciones y las que se aprobaron en febrero (por valor de 3,6 millones) se ha incrementado el coste del capítulo de personal en más de 4,1 millones de euros en poco más de un año de gobierno de la derecha. Los socialistas estudian si la modificación de la RPT puede incurrir en ilegalidad y en consecuencia resultar recurrible por ser contrario a la normativa.

La modificación supone un incremento de ocho jefaturas, teniendo en cuenta las 19 creadas. Con las 31 jefaturas creadas el pasado mes de febrero, se han creado un total de 40 altos cargos. Sin embargo, desde el PP recordaron que el anterior gobierno de izquierdas, en su primera legislatura, creó casi 200: “le voy a refrescar la memoria, señor Bielsa. A estas alturas de legislatura, este equipo de Gobierno ha realizado dos modificaciones de la RPT por las siete que ustedes hicieron en el mismo período entre 2015 y 2017; hemos creado ocho nuevas jefaturas por las 80 que ustedes crearon y las más de 200 que acumularon en una sola legislatura; y hemos habilitado una docena de plazas para personal de otras administraciones que vienen a cubrir puestos cualificados de los que no disponemos, frente a la contratación discrecional de trabajadores de otras instituciones que realizaron ustedes cuando gobernaban esta corporación”, comentó Gabaldón.

Con todo, lo más llamativo de la modificación de la RPT aprobada ha sido la creación de dos jefaturas que pasarán a ser los mejor retribuidos de la Diputación de València con sueldos superiores a los 100.000 euros. En concreto se ha creado una dirección de Asesoría Jurídica en Presidencia y un director de Recursos Humanos que ocupará Javier Bolinches, según ha confirmado la Diputación. Bolinches llegó antes de verano procedente de la Conselleria de Justicia, por lo que es un habilitado que depende del ministerio, es decir, no es un funcionario de la Diputación.

Fuentes consultadas por elDiario.es han comentado que con esta maniobra el presidente de la Diputación, Vicente Mompó persigue frenar suspuestas resistencias políticas detectadas en la tramitación de diferentes iniciativas.

Sin ir más lejos, el secretario, que ahora quedará en un rango inferior a los nuevos cargos creados, puso varios reparos a la modificación de la RPT en un informe en el que, pese a todo, dio el visto bueno desde el punto de vista legal. Sin embargo, el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es se muestra bastante duro con algunas carencias detectadas.

En primer lugar muestra su sorpresa ante los nombramientos: “Nos hubiera gustado disponer de más tiempo para abordar un análisis más exhaustivo de esta propuesta de modificación , que recordemos, afecta a un volumen importante de puestos de trabajo con sus más de 300 páginas de fichas. Echamos en falta, en esta y en anteriores modificaciones de la RPT, una planificación previa que la sustente y así lo hemos venido manifestando en nuestros pasados informes. La propuesta que ahora se trae a consideración, se realiza fuera del contexto de una planificación general de recursos humanos que permita ensamblar racionalmente la misma con el conjunto de la organización y sus puestos de trabajo”.

Por eso , añade el secretario, “sorprende en particular la creación de dos puestos de trabajo de máxima responsabilidad, como son el de director/a de Asesoría Jurídica, bajo la dependencia orgánica y funcional del Presidente de la Diputación y el de director/a de Recursos Humanos y Formación, bajo la dependencia orgánica y funcional del Diputado/a presidente del Área de Administración General” y afirma: “Esta Secretaría general, hasta el momento de la solicitud del presente informe, no ha tenido conocimiento de estas propuestas tan relevantes para la organización de la Diputación, ni, por tanto, ha participado en ningún momento en su elaboración. Igualmente desconoce si las mismas responden a alguna planificación previa que, desde luego, no vemos en el expediente, como tampoco vemos, un análisis fundamentado sobre la repercusión que la creación de estos dos puestos de trabajo, puedan tener sobre el resto de la organización de RRHH de la Diputación”.

Por último, asegura que “no consta en el expediente un análisis objetivo de cada uno de los puestos de trabajo que se modifican; las fichas que se acompañan, que desde luego mejoran en mucho a anteriores expedientes, aportan la descripción de los cambios y su motivación, pero no pueden sustituir a un análisis detallado de los puestos de trabajo afectados”.

Mejora del teletrabajo

El responsable provincial de Personal, que ha sacado adelante también en el pleno sendas modificaciones para mejorar el servicio de teletrabajo y el sistema de carrera profesional, ha anunciado que el próximo mes llevará ante la cámara un nuevo reglamento que fijará “un modelo estandarizado que huye de la discrecionalidad y establece los criterios uniformes para todos los departamentos, con los mismos plazos y el mismo funcionamiento que deben seguir los jefes y jefas de servicio a la hora de solicitar la creación o supresión de puestos”.

“Será el primer reglamento en este sentido y busca la eficiencia y la transparencia, cubrir vacantes, reducir los índices de provisionalidad y adecuar la institución a la realidad actual y la de los municipios”, insiste el diputado, que avanza que en noviembre también se llevará a pleno un protocolo de acoso laboral hasta ahora inexistente.

Ricardo Gabaldón ha hecho referencia al informe del secretario de la institución en el que se valora positivamente “el uso de fichas que mejoran los anteriores expedientes y que aportan suficiente información, dentro de un ejercicio de autoorganización que se ajusta a la legalidad vigente, respetando los principios de igualdad, capacidad, publicidad en el acceso a la función pública y seguridad jurídica”.

Ayudas a educación e innovación

El pleno de octubre de la Diputación ha aprobado igualmente una subvención nominativa de 48.000 euros para la habilitación del aula de 2 a 3 años en el CEIP Félix Olmos de Favara, a través de una modificación presupuestaria en las cuentas de este año.

Además, el diputado de Innovación, Juan Ramón Adsuara, ha presentado una propuesta de subvención directa a la Universitat de València para la creación y financiación de los gastos de funcionamiento de la Cátedra Territorios Inteligentes, por un importe de 200.000 euros. La iniciativa ha salido adelante y permitirá el desarrollo e implantación de soluciones tecnológicas sostenibles en los municipios de la provincia.