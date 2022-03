Las Fallas cogen impulso, pero con limitaciones: prohibido hacer botellón, tirar petardos por las noches y verbenas con control de ruido

La fisonomía de València comienza a mutar a medida que se acercan los días grandes de las Fallas. Las churrerías ya han tomado las diferentes demarcaciones y las primeras piezas de los monumento de las secciones de especial y primera ya han empezado a salir a las calles.

En este sentido, los actos falleros más destacados de este fin de semana son las mascletades previstas a las 14.00 horas en la plaza del Ayuntamiento y la cabalgata del ninot que arrancará a las 17.30 horas desde la Glorieta y discurrirá por la calle de la Paz, de San Vicente, Plaza del Ayuntamiento, Marqués de Sotelo y calle de Xàtiva. Cerrará la cabalgata la entrada de las piezas de la falla municipal y al finalizar habrá una mascletà en la plaza del Ayuntamiento.

La fiesta empezará a coger impulso a partir de la semana que viene. Sin embargo, habrá limitaciones y prohibiciones, tal y como recoge el bando fallero publicado en la web del Ayuntamiento de València al que un total de 5.300 policías entre Nacional y Local trataran de dar cumplimiento.

Asi pues, según la mencionada normativa, "se recuerda la prohibición de disparo por particulares de productos pirotécnicos de las clases no autorizadas por la legislación vigente". Para los productos de pirotecnia recreativa a utilizar por particulares, se establece una restricción en el uso de truenos detonantes en los siguientes días y horarios: "Días del 11 al 19 de marzo entre las 02.00 h. y las 07.30 horas; día 20 de marzo a partir de las 00.00 horas (excepto que sea necesario para la cremè de la falla); resto de días entre las 22.00 horas y las 07.30 horas del día siguiente".

El Servicio de Estacionamiento Regulado con Limitación Horaria quedará suspendido desde las 09.00 horas del día 12 de marzo hasta las 09.00 horas del día 20 de marzo en todo el término municipal, excepto las zonas de estacionamiento exclusivo para residentes (Zona Verde), que mantendrá su funcionamiento habitual. Sin embargo, las cámaras del Área de Prioridad Residencial (APR) seguirán funcionando con normalidad durante toda la semana fallera.

El traslado y acopio de las piezas que componen el monumento fallero en vía pública y que puedan afectar a la circulación pero sin producir corte de tráfico, se autorizará a partir del día 3 de marzo a las fallas de sección especial y primera y a partir del día 8 de marzo de 2022 al resto de comisiones.

En cuanto al alzado de los remates y diferentes elementos del monumento fallero podrá producirse a partir del día 4 de marzo, en el caso de las comisiones de sección especial y primera, y a partir del 8 de marzo en los monumentos del resto de secciones, favoreciendo en la medida de lo posible la convivencia con el tráfico rodado y peatonal hasta la fecha oficial de la plantà el día 15 de marzo.

Carpas en la calle

La instalación de carpas en vía pública se autorizará desde el día 10 de marzo hasta las 07.00 horas del día 21 de marzo. No obstante, según el bando, "se podrá autorizar la instalación de carpas con anterioridad a ese día a aquellas que presenten las siguientes características: 8 de marzo, carpas que se instalen en solares, en zonas ajardinadas y zonas peatonales; 9 de marzo, carpas que se instalen en zonas de aparcamiento y aquellas que se sitúen en zonas de tráfico pero que no afecten a las líneas de EMT ni corten por completo la circulación viaria, además de las carpas de comisiones falleras que, a 31 de diciembre de 2021, tengan un censo total igual o superior a 400 personas, cuya ubicación no afecte a líneas de la EMT. El censo de la comisión será comprobado de oficio mediante consulta a Junta Central Fallera".

En cuanto al botellón, queda prohibido como sucede durante todo el año en la ciudad, salvo en las zonas de actividades autorizadas a las comisiones falleras en las que se permite la venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas del 11 al 19 de marzo.

El casal, carpa o zona de actividades autorizada y debidamente indicada serán los únicos espacios en los que se pueda producir la venta y consumo de bebidas alcohólicas, estando debidamente señalizados, y prohibido su consumo fuera de esos espacios. En toda actividad, las comisiones velarán por el uso de vasos reutilizables, pudiendo utilizar también vasos de bioplástico, papel, reciclables o similares, en aras a minimizar y limitar la utilización de vasos de plástico de un solo uso.

Las actividades con ambientación musical en el interior de las carpas se autorizarán los desde el 11 al 19 de marzo de 2022 de 22.00 horas a 04.00 horas, excepto los días 11, 13 y 14 que será hasta las 01.00 horas del día siguiente y el día 19 que será hasta las 22.00 horas.

En el caso de verbenas, discomóviles y actividades musicales similares, podrán realizarse en el casal, carpa o zona de actividades autorizada en horario de tarde o de noche, sin posibilidad de realizarlas en ambos horarios en un mismo día. En caso de realizarlas en horario vespertino éste será de 17.00 h. a 21.00 horas, y en el caso del horario nocturno será de 22.00 horas a 04.00 horas del día siguiente.

Con objeto de garantizar el cumplimiento de los límites sonoros establecidos en estas directrices y, en concordancia con la Ordenanza Municipal de Contaminación Acústica, "en el caso de actividades sonoras y musicales en la vía pública (tanto al aire libre como en el interior de carpas) será preceptiva la instalación de un limitador-registrador que deberá intervenir en la totalidad de la cadena de sonido por parte del responsable del equipo de sonido".

Deberán contar con aseos públicos portátiles, correctamente señalizados, debiéndose permitir el acceso y uso al público general las 24 horas del día. Asimismo, "la organización deberá atender su colocación, su correcto mantenimiento y retirada. Estos aseos públicos portátiles no podrán instalarse frente o junto a establecimientos comerciales", dice el bando.