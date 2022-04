Nace en el barrio valenciano de Benimaclet la red ciudadana 'Vincles' para luchar contra la soledad no deseada

“La idea es que las personas que viven solas por una situación no deseada tengan un pretexto para entablar relaciones grupales, de forma que se creen vínculos entre ellos y al mismo tiempo con el tejido social del barrio para abrirse a espacios de comunicación y de relación facilitados por las diferentes entidades que participan en el proyecto”.

Así se ha pronunciado Pepe Ramírez, integrante de una de las más de 25 asociaciones y entidades de Benimaclet que han impulsado la red 'Vincles' que tiene como finalidad promover las relaciones vecinales y comunitarias del barrio, contribuyendo positivamente al bienestar social.

Según Ramírez, de momento ya son casi una decena de personas que viven solas en el barrio por diferentes motivos las que han empezado a asistir al primero de los talleres puesto en marcha los jueves de 18.30 horas a 20.00 horas en el Centro Instructivo Musical: “Son personas de perfil muy diverso que acude a tomarse algo y simplemente a charlar, se trata de crear un lugar de encuentro en el que saben que va a haber gente que les va a escuchar y ayudar en lo que necesiten”.

En las misma línea, “las siguientes iniciativas serán encuentros de ganchilleros y ganchilleras para establecer relaciones grupales o rutas guiadas por el barrio, tanto por la zona de la huerta como el casco antiguo”.

A través de esta red se pretende fomentar la sociabilización de los colectivos más vulnerabilizados promoviendo su implicación en actividades públicas y asociativas del entorno.

El centro de innovación Las Naves ha impulsado esta iniciativa junto a la cooperativa La Dula. Fuentes del centro han explicado que en el barrio de Benimaclet hay unas 3.000 personas que viven solas, aunque no significa que todas estén en situación de soledad no desada: “El perfil es muy variado, aunque la mayoría son personas mayores, también hay familias monoparentales, sobre todo mujeres, o migrantes que han llegado por diferentes motivos y que no conocen a nadie”.

La red 'Vincles' ha establecido protocolos para identificar desde los centros de servicios sociales y de atención primaria la soledad no deseada, además de establecer protocolos de derivación.

El concejal de innovación del Ayuntamiento de València, Carlos Galiana, ha explicado que “son muchas las personas que están sufriendo los efectos físicos y psicológicos de una soledad que no han elegido, por eso apoyamos esta red ciudadana que sirve de sustento y apoyo a través de actividades comunitarias de su propio barrio”.

En esta línea, el edil ha destacado que estas acciones beneficiarán no solo a colectivos vulnerables como las personas mayores, también impactarán positivamente en madres en época de crianza, personas que acaban de llegar al barrio y estudiantes de fuera, especialmente“.

Asimismo, Galiana ha informado que si los resultados son positivos, “la idea es poder extender esta red a modo de piloto a otros barrios de València para beneficiar así al mayor número de personas posible”.

Missions València 2030

'Vincles' encaja en los objetivos de la estrategia de innovación Missions València 2030 para conseguir una ciudad más compartida. El centro de innovación Las Naves y la Delegación de Innovación y Conocimiento del Ayuntamiento de València son los responsables de Missions València 2030, un modelo de gobernanza de la innovación basado en misiones que mejoran la vida de las personas.

Este modelo de gobernanza aúna a todo el ecosistema de innovación sin excluir a nadie, porque las misiones de una ciudad, de un país o de toda Europa se consiguen desde la diversidad y con la suma de todas las partes, de todo el talento y de todas las fuentes de conocimiento.

Actualmente se acaba de lanzar la Missió Climàtica València 2030, con el objetivo de convertir a València en una ciudad climáticamente neutra y formar parte de las 100 ciudades que la Comisión Europea va a seleccionar dentro de la misión “ciudades inteligentes y climáticamente neutras”.