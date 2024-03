El PP y Vox aprueban cursos para embolar toros en una pedanía de València y se oponen a crear itinerarios ciclopeatonales

El Ayuntamiento de València, con el PP al frente del ejecutivo municipal y sin Vox aún como socio de Gobierno, reinstauró tras el pasado verano la posibilidad de que las pedanías de València realizaran el 'bou embolat' y el 'bou amb corda', modalidades prohibidas por el anterior ejecutivo municipal en 2016, formado entonces por Compromís, PSPV y València en Comú.

Ahora, ya con la formación de extrema derecha como socio de los populares, el equipo de gobierno que lidera la alcaldesa María José Catalá ha dado un paso más al aprobar el taller 'Aprén a embolar' en la pedanía de Benifaraig.

Así lo recoge el acta del pasado 5 de marzo del consejo de distrito de la junta municipal de Pobles del Nord que estuvo presidida por la primera teniente de alcalde y concejala de Hacienda del PP, María José Ferrer San Segundo. Según el documento, se aprobó un paquete de actividades promovidas por el área de Cultura, que depende de los populares, y que contó con el voto a favor del PP y de Vox, mientras que Compromís se abstuvo. Del PSPV no hubo ningún representante en la sesión.

Las actividades fueron la realización de la VII Mostra de Bandes Pobles del Nord; la creación del taller 'Haca y mans´, dirigido a niños y jóvenes, en el cual se hará una demostración de cómo labraban los campos los antepasados; la demostración y exposición de los personajes bíblicos y sus trajes que a lo largo de los siglos XVIII y XIX participaron en las fiestas al Santísimo Cristo Verdadero de Benifaraig; la exhibición de un Correfocs en la pedanía de Carpesa; la jornada de puertas abiertas del club de Hockey de Carpesa, dirigida a niños y adolescentes para dar a conocer sus actividades; y por último la realización del taller 'Aprén a embolar’, con un presupuesto de 3.000 euros.

Llama la atención que de esta actividad no se añade ninguna descripción ni información en cuanto al público al que va dirigida. Preguntados al respecto en el PP como responsables del área que propone las actividades, no ha habido respuesta alguna.

En cuanto a la abstención de Compromís, que se ha mostrado muy beligerante con el regreso del 'bou embolat' a las pedanías de València, desde la formación valencianista han explicado que al votarse todas las actividades en su conjunto y no de forma desglosada, consideraron más adecuada la abstención, si bien es cierto que han incidido en su oposición a todo lo que tenga que ver con esta modalidad por el sufrimiento al que se somete al animal.

Por otra parte, en contraste con la aprobación de este curso, destaca que en el mismo consejo tanto el PP como Vox se opusieron a impulsar la conexión de las pedanías mediante itinerarios ciclopeatonales, a propuesta de Compromís.

Según se desprende del acta, la vocal de Compromís, Blanca Meliá, defendió la necesidad de conectar los Pobles del Nord entre sí (Poble Nou, Carpesa, Benifaraig y Borbotó) , a través de una red ciclopeatonal, fácil, segura y sostenible que sería el anillo verde, que tiene su origen en un estudio realizado sobre el territorio y el paisaje en la anterior legislatura.

Sin embargo, el vocal del PP, Jose Luis Lluesma, manifestó su voto en contra porque el estudio realizado no se ejecutó por la Concejalía de Movilidad ni por Urbanismo, al no disponer el Ayuntamiento de la titularidad de los terrenos por donde tendría que pasar la red ciclopeatonal según el Servicio de Pedanías, por lo cual lo considera inviable. Tampoco se estimó coste económico de las expropiaciones necesarias de los caminos privados, por lo que, según comentó, “se están buscando otras alternativas, puesto que este estudio no lleva a ningún lugar”.

Meliá insistió en solicitar un esfuerzo de la corporación, puesto que “la idea lo merece”, y pidió nuevos estudios si fueran necesarios, ya que “la propuesta es beneficiosa para todos los vecinos”. Sin embargo, quedó descartada.