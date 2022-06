El PSOE se lía con la ZAL: propone recuperar una parte en València y en Madrid afirma que “no hay posibilidad de reversión”

“No parece serio, responsable, ni realista pretender seguir bloqueando una infraestructura que no tiene posibilidad de reversión como rotundamente reconoce la sentencia del Tribunal Supremo de 2017”.

El diputado valenciano del PSOE, Vicent Sarriá, se pronunció de esta forma en el Congreso de los Diputados durante el debate suscitado este martes por la moción presentada por Compromís y defendida por el diputado Joan Baldoví, en la que pedía al Gobierno que no recurriera la sentencia que declara ilegal la zona de actividades logísticas (ZAL) del Puerto de València, que se buscara una nueva ubicación como por ejemplo Sagunt, además de su reconversión en un corredor verde que conecte el jardín del Turia con la Albufera.

Las palabras de Sarrià chocan con la propuesta realizada el pasado fin de semana por la vicealcaldesa de València y secretaria general del partido socialista en la ciudad, Sandra Gómez, en la línea de “recuperar parte de los terrenos de la ZAL y reconvertirlos en una gran zona de verde”.

“Quiero recuperar parte de los terrenos de lo que hoy es una zona de actividades logísticas, gris y de cemento, para ligarlos con el Parque de Desembocadura. Es una decisión valiente, pero que nos va a permitir tener el parque urbano más grande de toda Europa. Un parque que vaya desde Riba-roja, desde el Parque Natural del Turia, hasta la Albufera conformando un gran corredor verde. Creo que el esfuerzo tanto económico pero sobre todo político merece la pena”, manifestó la vicealcaldesa.

Para Sarrià, sin embargo, “estamos en el año que estamos, 22 años después de que se acabara esta infraestructura e independientemente de su recorrido judicial la ZAL sigue ahí y cuanto más demoremos su puesta en marcha y la inversión realizada mayor será el perjuicio no solo por los millonarios recursos invertidos, sino también para la reactivación de una zona de València, demasiadas veces castigada”.

El diputado socialista hizo alusión de pasada al final de su discurso a la propuesta de Gómez, pero incurriendo en una contradicción: “Se pueden buscar mejoras, sí, la vicealcaldesa de València ha hecho una propuesta, pero lo que ustedes proponen no es posible”, dijo, sin explicar por qué sí se puede revertir una parte de la ZAL, pero toda es “imposible”.

Sarrià le recordó también a Baldoví las palabras del alcalde de València, Joan Ribó, cuando afirmó hace un año: “Me gustaría poder echar atrás la historia, pero hace 20 años comenzó y en este momento nadie plantea ya devolver estos terrenos a huerta porque es imposible”.

Ciertamente, la postura de Ribó cambió a raíz del fallo judicial hecho público a principios de abril. Tras conocerse el mismo pidió a la Generalitat “que no recurra” y “acepte la sentencia”.

Ribó afirmó que “lo que dice la sentencia es muy claro: se ha de volver a lo que era” ese suelo y opinó que se debe “ir por la reversión” a terrenos de huerta.

Aunque el resultado de la votación de conocerá oficialmente este jueves, no saldrá adelante ya que tanto el PSOE como Ciudadanos, PP y Vox han confirmado que votarán en contra. Por su parte, Unidas Podemos y Esquerra Republicana votarán a favor.

La Autoridad Portuaria de València (APV), en la línea de su política de hechos consumados, adjudicó provisionalmente cuatro parcelas de la ZAL sin esperar a que se resolviera el proceso judicial que ya se estaba dirimiendo. Sin embargo, según ha confirmado elDiario.es, mientras la adjudicación no sea definitiva los adjudicatarios no tienen derecho a reclamar indemnización según los pliegos, por lo que la reversión total de los terrenos es perfectamente posible y no implicaría costes adicionales por daños y perjuicios a terceros.