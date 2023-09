Salvador Gomar, presidente de la Federación Valenciana de Fútbol: “La moción de censura a Rubiales es una opción, pero debe haber consenso”

Salvador Gomar Fayos, nacido en València el 29 de octubre de 1965, accedió a la presidencia de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) el 3 de diciembre de 2018. Gomar es un abogado y gestor profesional de entidades deportivas que posee un amplio currículo en diferentes clubes, asociaciones y federaciones.

Tras el escándalo por el beso no consentido del que fuera presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ahora suspendido por la FIFA, a la jugadora Jenni Hermoso tras proclamarse campeonas del mundo, Gomar se ha erigido en una de las voces de las federaciones territoriales que con más firmeza ha censurado la actitud de Rubiales en la final y ha reclamado su dimisión.

¿Qué elementos destacaría de su gestión al frente de la FFCV?

Yo llegué en diciembre de 2018 con un programa que se llama 'Suma', donde había una serie de puntos que se han cumplido prácticamente todos. Fundamentalmente se trataba de crear un área femenina exclusiva que denominamos 'Valenta' y eso ha supuesto catapultar el fútbol femenino en la Comunitat Valenciana. Ya no solo por las licencia, que se han triplicado, sobre todo porque cualquier persona que está en la Comunitat Valenciana en el mundo del fútbol conoce 'Valenta' y sabe que va asociado al crecimiento del fútbol femenino. Es una de las cosas más importantes que hemos hecho.

Comentaron en un comunicado que quieren exportar su modelo de igualdad a la Federación Española de Fútbol, ¿en qué situación están en este aspecto en la valenciana?

Desde que llegué lo que hemos hecho es una discriminación positiva hacia el femenino, pero no es que lo haga yo, es que se trata de cumplir las normas de la Generalitat Valenciana. Tenemos paridad al 40% de todos los órganos competentes como la asamblea y la junta directiva. En futbolistas tenemos más chicas que chicos en la provincia de València.

¿Han aumento mucho las aportaciones de la RFEf en los últimos años?

Sí, ha aumentado por dos vías. En primer lugar por el real decreto de audiovisuales que viene de la venta de derechos del fútbol profesional y desde 2015 nos aportan unas cantidades a cada territorial cumpliendo unos requisitos. Luego hay otras ayudas que vienen por temas de subrogación de la Federación Española. En total nos aportan 3,5 millones de un presupuesto de 13 millones que tenemos.

Se lo preguntaba porque Luis Rubiales siempre ha presumido de haber incrementado los ingresos para el fútbol base, en gran parte por la explotación de la Supercopa de España en Arabia Saudí, ¿qué opinión le merece que se dispute esta competición en un país en el que no se respetan los derechos humanos?

Yo tengo mi opinión particular sobre ese tema y la expondré en el momento que haga falta y en el lugar adecuado.

¿Cómo describiría su relación con Rubiales en los últimos años?

Lo conozco desde hace mucho tiempo y sabe que me tiene aquí desde que soy presidente. He tenido buena relación con él, como otros presidentes territoriales, que como es normal tenemos que tener una buena relación con el máximo responsable de la Federación.

¿Usted piensa que Rubiales debió dimitir antes de la polémica de la final del Mundial por otros casos que se han ido publicando como los pagos de la fiesta de Salobreña?

Eso habría que preguntárselo a él, esas cosas salen en los medios pero tampoco sabes qué hay de cierto porque yo tampoco estoy en el día a día de la Federación Española. Nunca sabes lo que puede haber de realidad y lo que no.

¿Qué pensó cuando vio las imágenes del palco y del beso?

Bueno las imágenes son reprochables a todas luces.

¿Pensaba en ese momento que el tema iba a alcanzar la dimensión actual?

La verdad que la alarma social tan grande que se ha creado ni yo ni creo que nadie pensábamos ese día que todo esto iba a pasar así, pero la realidad es que son dos actos muy muy reprochables, a mí ni se me hubiera pasado por la cabeza. Nosotros, los presidentes de las territoriales, pedimos su dimisión por esos actos reprochables y porque no entendemos las actuaciones posteriores como bien hechas.

¿En qué momento se empieza a plantear su dimisión como vicepresidente de la Federación Española?

Bueno en realidad me cesaron, pero yo iba a dimitir. Todo esto viene porque desde el pasado miércoles 23 de agosto se va a poniendo en escena que va a haber una asamblea. El jueves se filtra que al día siguiente va a dimitir y que Pedro Rocha va a ser el nuevo presidente y claro, yo me pregunté que para qué estoy. Así que decidí ir a lo que se suponía que era la despedida de Rubiales y a decir que no cuenten conmigo. Entonces cuando llegamos el viernes antes de la asamblea y lo primero que hace es cesarnos pues ya no es necesario que presente mi dimisión porque ya me han cesado. Íbamos a despedirnos, la misma puesta en escena daba a pensar que iba a dimitir.

¿Cómo fue esa reunión previa a la asamblea en la que les pide su confianza?

El hizo una pregunta directa, nos pidió que le dijéramos si confiábamos en él sin saber lo que iba a pasar después, pensando todos en ese momento que iba a dimitir puesto que nos acababa de comunicar que Pedro Rocha iba a ser el sucesor. Unos dijeron que sí al 100% y otros matizaron y preguntaron lo que iba a decir en la asamblea. Cuando él contesta nos dice que no nos va a contar lo que va a decir después, que por eso nos ha preguntado si confiamos en él. Le insistimos en que nos cuente lo que va a decir después, pero se negó. Nadie no entendía porque si se suponía que iba a dimitir, ¿qué más le daba decírnoslo un momento antes?. A mí me preguntó su confiaba en él y mi respuesta fue, ¿y tú confías en mí? Para que nos dijera lo que iba a decir en la asamblea porque si nos dice que no dimite, igual no entro a la asamblea. Como no lo dije, entramos. Encima el discurso inicialmente da a entender que se va a ir porque hace un balance de gestión. Lo importante es el jueves porque nos dicen a todos que va a dimitir.

¿Y qué pensó después de la intervención de Rubiales?

Pues me quedé muy parado, todos me decían que tenía cara de circunstancias. No sabía qué hacer, la verdad que me sentí utilizado. Bueno yo y todos los compañeros. Si llego a saber que no iba a dimitir no hubiera entrado. A continuación pensé que por la tarde lo inhabilitarían. No sucedió, pero el sábado a medio día la FIFA lo suspendió por 90 días.

¿Ha vuelto a hablar con él?

Ese viernes por la tarde me llamó y le afeé que no nos había consultado nada y desde entonces ya no hemos vuelto a hablar.

Visto que no entra en sus planes dimitir, ¿van a activar la moción de censura?

Bueno hay que verlo porque ahora también juega la Selección. Lo propusimos algunos pero como acabábamos de pedir la dimisión todos los presidentes consideramos dar un tiempo por si había cambios en Rubiales o por si el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) se pronuncia. Si el TAD le inhabilita se crea una comisión gestora y se convocarían elecciones no tengo claro si ahora o el año que viene, pero creo que sería ahora en septiembre u octubre.

Pero las últimas informaciones apuntan a que estaría dispuesto a liderar una moción de censura exprés siempre que hubiera consenso, ¿esto es así?

Como digo, la moción es una de las opciones posibles para acabar con esta pesadilla. Hay que estudiarla bien. Pero aquí la clave de todo es el consenso. Debe haber consenso en el fútbol para sacar a la RFEF de los tribunales y los despachos y ponerla en el césped. Y el consenso debe darse entre los presidentes de territoriales y entre todos los agentes de fútbol.

¿En qué linea cree que debe ir la regeneración en la Federación Española?

En determinados cambios estructurales, lo que pasa que ahora es una situación difícil porque están las selecciones nacionales y no puedes dejar vacíos determinados puestos de un día para otro porque los tienes que cubrir. Además a partir del 1 de enero hay que aplicar una orden electoral de paridad en los órganos de la Federación, que aquí como he comentado ya tenemos. Eso marcará la igualdad.

¿Por qué piensa que el entrenador de la Selección femenina, Jorge Vilda, debe dimitir y Luis de la Fuente no, que también estuvo aplaudiendo a Rubiales en la asamblea?

Porque de la Fuente tampoco ha hecho nada, y lo metieron allí. Y Vilda no es por los aplausos tampoco, es porque yo creo que ha pasado ya una etapa. Ojo, es un gran entrenador y es campeón del mundo, pero el foco más grande de los problemas que ha habido en los últimos meses ha sido el femenino y yo, por la experiencia que tengo, cuando hay un problema y no se soluciona es porque hay un problema dentro. Además las jugadoras han pedido determinadas cuestiones, entonces aunque es una pena, la situación estructural que hay lleva a eso. Luis de la Fuente no tiene ese problema.

¿Qué opina de todo lo que está contando el tío de Rubiales por ejemplo sobre la fiesta en el chalet de Salobreña?

Tampoco he leído todo al detalle, he visto fragmentos y cortes. Él es su tío, yo no lo conozco tanto. Conmigo nunca ha tenido un trato malo, pero no lo conozco tanto, él es su tío. Yo es que no estoy en el día a día. A veces la gente piensa que por haber sido vicepresidente tengo que estar al tanto de todo, pero no es así. A la Federación voy cuando me convocan a alguna reunión.

¿Cree que el Valencia CF y el Ayuntamiento se pondrán de acuerdo para terminar el nuevo estadio teniendo en cuenta que hay que presentar las garantías para que la ciudad sea sede si finalmente España acoge el Mundial de 2030?

La candidatura de València como sede está fastidiada porque hay elementos que hay que completar, en concreto hay que solucionar el tema del estadio. Hay tiempo, pero hay que completar una serie de documentación que es necesaria, hay que tener un compromiso de terminar el estadio. Si no das garantías a la propia organización que está preparando toda la candidatura de España pues claro no te van a elegir porque hay otras sedes. Pasa lo mismo en Zaragoza y en otras ciudades que no tienen el estadio terminado. El problema es que el del Valencia CF está parado. Ojalá haya un acuerdo total, una unión de todos, y que se termine el estadio, no por el Mundial, sino por la ciudad. Lo que sí que puedo decir, según los que vinieron de la organización del Mundial a verlo, por los planos que vieron y la visita que hicieron, es que ese campo finalizado estaría entre los dos o tres mejores de Europa.