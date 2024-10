València aprueba la remodelación de Pérez Galdós: mantiene el túnel, 14 meses de obras y 32 millones de inversión

El Ayuntamiento tiene previsto aprobar este viernes, en la Junta de Gobierno Local, el proyecto de regeneración urbana y renaturalización de las avenidas Pérez Galdós y Giorgeta, que supondrá una inversión de 32.736.838,06 euros. Según han informado fuentes municipales, con ello, se pretende garantizar una movilidad más segura, accesible y sostenible, a través de la mejora de la infraestructura para peatones y ciclistas. Otro aspecto importante es la revitalización del entorno, mediante la ampliación de aceras y la implementación de zonas verdes, que contribuirán a mitigar los efectos del cambio climático. El plazo de ejecución de las obras será de 14 meses desde su adjudicación.

Las mercantiles GECIVAL, S.L., Cercle Territorio Paisaje y Arquitectura, COOP., han sido las encargadas de la redacción de dicho proyecto, que ha tenido un coste total de 652.190,00 euros. El documento, añaden las mismas fuentes, plantea una mejora del trazado a lo largo de los 2,2 kilómetros que abarcan las avenidas de Pérez Galdós y Giorgeta, desde el paseo de la Petxina hasta la calle Sant Vicent Màrtir. Para ello, se amplía y mejora el pavimento de la acera, se incrementa el número de alcorques con árboles y se dota al entorno con mobiliario urbano accesible. Además, se prevé un nuevo carril bici por el lado este, que se amplía en las intersecciones de las calles principales para permitir los cruces.

Respecto a la renaturalización, se introducirán pequeñas zonas verdes, líneas de arbolado y sistemas de drenaje sostenible. La propuesta de transformación de las dos avenidas en un eje de biodiversidad se concreta con la implementación de tres líneas de vegetación arbolada y arbustiva variada, distribuidas en las dos acercas y la mediana, que se han diseñado atendiendo a su ubicación.

En la avenida de Pérez Galdós, las aceras se configuran mediante una serie de jardineras de 1.16 x 1.16 metros plantadas con árboles y arbustivos, complementadas con otras jardineras con arbustos. Se trata de zonas que aprovechan la sombra de los árboles y generan un límite claro respeto al carril bici. Por su parte, en la avenida de Giorgeta, estas se organizan con una serie de alcorques de 1.60 x 2.00 metros, que se repiten cada 9 metros, creando espacios para las y los peatones.

La línea de arbolado central supone una oportunidad para aumentar la superficie verde en la avenida. En la parte inferior, se añadirán arbustivas a ambos lados. Las palmeras existentes se conservarán y se reforzarán con la plantación de diversas especies de árboles piramidales, que no molestarán al tráfico. En esta línea, el proyecto ha detectado, a lo largo de la avenida, espacios vacíos que podrían ser utilizados para crear zonas verdes o áreas de juegos infantiles.

En cuanto a los carriles de circulación, se proyectan con una anchura de 3 metros para vehículos privados y de 3,20 metros en el caso del otro carril que quedará y que será de uso compartido para vehículos privados y transporte público (EMT, taxi). de esta forma, no habrá un carril bus específico, tal y como informó este diario. Tampoco se suprimirá el túnel, tal y como reivindicaban los vecinos agrupados en la asociación Fuera Túnel. El proyecto ha previsto el desplazamiento y reunificación de las 17 paradas de EMT actuales a 14 paradas debido a la ampliación de las aceras. El nuevo carril bici, por su parte, se diseña segregado y bidireccional, con una anchura de 2,50 metros, para garantizar la seguridad durante los adelantamientos.

Además, se contemplan mejoras en materia de servicios urbanos, como la ejecución de la nueva red de colectores de aguas residuales y pluviales y la reubicación de pozos. En este sentido, se completará la red de hidrantes de incendios para el suministro de Bomberos cada 200 metros, aproximadamente. Los semáforos también serán renovados y adaptados con descontador, señal acústica y dispositivo Bluetooth para el cruce accesible.

Finalmente, los elementos de juego están diseñados para ser sostenibles y durables, fabricados con materiales naturales. También se instalarán equipos de ejercicio físico para personas mayores y aparcabicis, para fomentar el transporte sostenible. Esta actuación, que prevé la mejora de la calidad de vida de las y los residentes, está financiada por la Unión Europea, a través de los fondos NextGenerationEU, para la implantación de zonas de bajas emisiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con un importe de 8 millones de euros. El Ayuntamiento ha pedido una prórroga al Ministerio de Transportes en la ejecución de estos fondos ante la posibilidad de que no se cumpla el objetivo de que los trabajos se finalicen a lo largo del año que viene. Por el momento no ha habido respuesta.

Críticas de Compromís y el PSPV

La prtavoz municipal de Compromís, Papi Robles, ha comentado que “la alcaldesa de València, María José Catalá, consuma la estafa a los vecinos de la avenida Pérez Galdós al aprobar el proyecto técnico con el túnel incluido; no solo no atiende la principal reivindicación vecinal, que era quitar el túnel, no solo ha dejado perder un año entero que seguramente nos costará no llegar a tiempo para ejecutar la obra con fondos europeos, sino que además con el proyecto que se aprueba se elimina el carril exclusivo para bus y taxi, haciéndolo compartido con el tráfico privado. Resultado: peor servicio público y favorecimiento del coche privado”.

Además, ha manifestado sus dudas dudas de que este proyecto “cumpla con los criterios de la subvención con fondos europeos Next Generation porque no reduce el tráfico privado de la actual avenida y por tanto, no avanza en la descarbonización de la avenida actual” y ha añadido: “Nosotros lo tenemos muy claro y ratificamos nuestro compromiso con el vecindario: cuando volvamos a gobernar eliminaremos el túnel y recuperaremos el proyecto original que fue pactado con las entidades sociales de los barrios por los que atraviesa esta avenida”.

En la misma línea, la concejala socialista, María Pérez, ha asegurado que con la aprobación de este proyecto “se consuma el engaño del Gobierno del PP a los vecinos de Pérez Galdós y Giorgeta, que tenían un proyecto que humanizaba la avenida y eliminaba el túnel y ahora tienen un proyecto que deja el túnel; para este Gobierno la prioridad nunca ha sido reducir la contaminación ni el paso de vehículos”.